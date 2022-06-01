正論：英國明搶大學生　香江凋零留人難

本港前景陰晴不定，移民潮揮之不散，英國更進一步「趁你病攞你命」出招搶人。繼「BNO 5+1」計劃吸納逾12萬港人移英後，英國內政部再出新招爭奪名牌大學生，港大、中大等畢業生，就算未獲英國僱主聘請，也可透過新計劃申請工作簽證，連續住滿5年更可申請永久居留權。英國為填補脫歐後人力不足而大開方便之門，客觀效果就是令本港移民潮更趨白熱化，人才更加凋零。

新簽證計劃名為「高潛質工作簽證」計劃，任何人持有全球Top 50非英國大學學位，在畢業後5年內符合申請資格，只須擁有中級英語溝通能力並通過安全和犯罪紀錄審查，便可赴英居住而毋須預先找到工作。其中，學士及碩士畢業生可居住兩年，博士畢業生更可達三年。至於合資格大學名單，乃根據「THE」、「QS」及「Academic Ranking of World Universities」三大排名榜進行篩選，任何大學須於最少兩個榜單上位列前50位。以去年為例，亞太區有9家大學上榜，包括內地的清華和北大，以及香港的港大和中大。

早前英國推出「BNO 5+1」計劃，甚至只要父或母一方持有BNO，子女沒有亦一樣可申請移民，早就令不少港人趨之若鶩。香港今年首季BNO簽證申請數量按季激增25%，至今累計申請約12.3萬宗，證明英國對部分港人的吸引力極大。現在再針對名牌大學生出招，甚至連內地名牌大學生也可能被吸納，更見英國為了爭奪國際人才，填補脫歐後勞動力不足和振興疲不能興的經濟，已到了無所不用其極的地步。

顯而易見，新簽證計劃對本港年輕人有莫大吸引力。他們不如中年人多包袱，情況跟持BNO賣樓辭職舉家移民的港人不同，那批港人在港已無資產和工作，回流不容易；相反，年輕人放手一搏的成本較低，加上不用預早覓得當地工作，即使到埗後發現不適合，回流返港也相對容易。可以看見，在英國以至澳洲、加拿大等國家頻頻出招，新加坡又廣納人才，香港中產移民潮固然方興未艾，年輕人亦勢必如蟻附羶，香港人才和資金被掏空，競爭力無以為繼絕非虛言。

數字不會說謊。英國私立學校協會數據顯示，目前有近7,400名本港中小學生正就讀英國私立學校，按年升24%，當中新生的升幅更達30%，創歷年新高。而中學校長會亦指出，20/21學年，平均每間中學有32名學生退學、約7名教師離職。此長彼消說明移民潮沒有最烈、只有更烈。難為港府至今不肯面對現實，不肯就挽留人才提出具體辦法，反而一味自欺欺人，不是將移民說成移居，就是一廂情願地指人才外流只是短期現象。港府施政不濟又不肯反躬自省，由治安到教育再到醫療皆一塌糊塗，連放寬外防輸入為通關做準備也不肯，趕客又何足為奇？

香港經歷幾許風雨，由幾好都有變成不宜久留，說到底乃歷屆港府胡混度日所致。香港人年年準時交稅卻福利全無，加上國安法被別有用心者妖魔化，用腳投票豈是無因。新政府不能再將頭埋在沙堆，改善施政挽留人才已是刻不容緩！