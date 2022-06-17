產評：幣圈爆災非偶然　美耍財技保霸權

最近，以美元計價及結算的加密貨幣跌跌不休，蒸發全球巨量財富；同一時間，美國施行量化緊縮貨幣政策，收回氾濫的美元流動性。兩者有互聯關係，並不巧合，加密貨幣「一哥」比特幣實情是充當美國收割財富的有效工具。眼前大量財富蒸發、美元獨強的局面，正正符合美國當局意願，也是這場全球貨幣戰中美元穩住霸主地位的里程碑！

2008年金融風暴以來，聯儲局啟動量化寬鬆，10年後本欲收水，誰知2020年爆出新冠疫情，結果更要祭出「無限量寬」，銀紙任印，配以近乎零的超低息，令市場的美元嚴重氾濫，華府債務不斷膨脹，超級泡沫不知如何收拾。

恰巧比特幣也是自2008年後興起，據說是美籍日本人中本聰發明，但真實身份無從得知。比特幣無主權背書，無實物支持，靠「去中心化」作招徠，能在美元霸權的默許下同時生存，漸獲國際認受，適用在支付與結算、消費與投資等，特點是計價和結算皆指向美元。

2017年由加密貨幣衍生的美元穩定幣崛起，賣點是海外客可將其當作「美元」，吸引全球海量資金參與，雪球愈滾愈大，創造的交易量以萬億美元計，推動加密幣圈市值登峰。本來看似會挑戰美元霸主地位的比特幣，搖身一變卻強化了美元的國際貨幣地位，美元資本掌有影響甚至調控比特幣價格的能力，變相強化了美元的使用場景和地位，令國際間對外匯和資金流動的監管變得更難，如今更成為美國的「鐮刀」，收割全球財富。難怪各國都在積極推動央行數碼貨幣之時，美國繼續放軟手腳，皆因實際上具美元支配能力的加密貨幣早已運作。聯儲局現要遏通脹，加息收水是其一，加密貨幣大跌，收縮的市值變相讓市場上可觀的流動性隨之消失，亦能配合其宏觀調控的目的。

誠然，不少經濟體的政府陸續看穿了美國的財技，愈感不安，已禁止比特幣交易，免國民財富被洗劫，並帶來金融系統性隱患，更設法加快「去美元化」，只是國民私底下依然甘願被加密貨幣帶來的「橫財夢」愚弄而被「收割」。

縱使美國動用加密貨幣作掩護，使美元的超級貨幣地位仍穩，惟美國自身經濟綜合競爭力下滑，嚴重透支信用，才是美元地位的最大威脅。所謂「秦失其鹿，天下共逐之」，正是推動全球「去美元化」的最大力量。刻下貨幣戰已走出單純貨幣之間競貶的金融框架，更涉及創科實力，貨幣博弈得出奇制勝之餘，亦須靠加強地區化合作，以降美元依賴，就看亞洲諸地能否化危為機。