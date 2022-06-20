前年11月油麻地唐樓大火造成多人死傷，揭示舊樓消防安全問題，儼如「都市炸彈」。筆者當時提出多項建議，包括加強巡查樓齡過高的舊樓和三無大廈；加派滅火筒和滅火氈；以及修訂《消防安全條例》，賦權政府部門，為未能遵辦消防改造指示的樓宇，進行消防改善工程。務求多管齊下，提升舊樓消防安全水平。

時隔一年多，雖然港府針對舊樓消防安全做了不少工作，但進度仍較為緩慢。據保安局回覆筆者在立法會提出的書面質詢，因應油麻地火警，政府以油尖旺、深水埗及九龍城區作為試點，向合資格舊樓住戶派發滅火筒和滅火氈，但截至今年4月底，只是在3區派發約1,000多套，數量未如理想，民政處應聯同消防處及防火會，盡快檢討計劃的反應和成效，加快派發，覆蓋更多三無大廈。

再者，政府加強巡查後能否提升舊樓防火能力，方為問題核心。消防處及屋宇署前年底完成巡查約2,800幢與油麻地火災涉事樓宇相若、樓齡60年或以上的樓宇。截至上月底，消防處共發出約2,740張「消除火警危險通知書」，約5%未有遵辦，屋宇署則發出約3,590張「清拆令」，只有133張獲遵辦。不少三無大廈業主曾反映，因大廈欠缺法團和經濟原因，對遵辦指示所要求的改善工程有心無力。

政府去年2月回應筆者訴求，承諾會就修訂《消防安全條例》開展公眾諮詢，以更好地協助舊樓業主進行消防安全改善工程，原定於去年下半年就進行有關工作，但最新情況是要到今年稍後時間才開展，當局不應再拖延，必須盡快進行修例公眾諮詢。此外，消防安全只是舊樓問題其中一環，政府、市建局及各界應加強協作，制訂更有效的舊樓管理方案，切實可行地保障舊樓業戶的安全和權益。