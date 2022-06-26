行將離任的行政長官林鄭月娥，在接受傳媒問及反修例事件蛻變成黑色暴亂的成因和責任時，回以一句：「主事官員解說不力」，把矛頭直指時任保安局局長的李家超，令所有人咋舌，驚嚇於林鄭公然無賴地推卸責任。

林鄭一句話，反映她對李家超真除下任行政長官的侷促狹隘的心態，從根本上不服中央政府的委任，既推卸她抗暴不力和抗疫無方的施政失誤，又不忿原下屬獲委超越上位，唸唸有詞「前人種樹、後人乘涼」的酸溜溜夢囈，絮絮不休。

筆者在她競選第5屆行政長官之時，曾全力予以支持，第6屆行政長官選舉時，因已非選委，旁觀者更清。5年以來，港人經歷過世紀黑色暴亂和世紀疫情奔襲的水深火熱煎熬，還不會「時危見臣節，亂世識忠良」地辨識真偽與忠奸了嗎？她究竟孰忠孰奸？市民早如「盲佬食湯丸」了。

林鄭推諉修例失敗是「主事官員解說不力」，當時修例主事官員兩名，一是李家超，一是鄭若驊，李已克盡己任，有目共睹；鄭作為律政司司長外訪倫敦多時，責任未盡。毫無疑問，失敗不在執行者，而在決策人，林鄭作為決策人卸責無從。

醞釀修例之初，林鄭滿以為推行綏靖主義路線，再加上不再繼續檢控非法佔中700多人和撤銷4,300萬元政治黑金案，一廂情願地以為與亂港派「媾和」成功，遂拍板推修訂《逃犯條例》。豈料被反中亂港和「港獨」勢力擺上枱，變為「反送中」運動，接着被升級為「五大」的「顏色革命」黑色暴亂。誰是始作俑者和始亂終棄的總司令，歷史不是早已一清二楚了嗎？

卸責下屬，諉過他人，靈魂和政治道德都骯髒得很，難怪林鄭是歷任特首中民望最低之一位。