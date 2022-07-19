香港體育界好事連連，桌球新星張家瑋為香港勇奪首面世界運動會金牌，港隊今屆世運會共取得一金四銅的歷屆最好成績，還有港足相隔54年再次殺入亞洲盃決賽周等，都推動全城繼續關注體育發展。新一屆特區政府正制訂青年發展藍圖，筆者認為，除了就業、創業及置業「三業」範疇，如何推動青年發展與體育相結合，亦是需要跨部門去研究和落實的課題。

筆者作為香港體育學院董事，認為要發展精英運動和體育產業，推動體育普及化和鼓勵青年參與社區體育，絕對是不可或缺，只有更多年輕人投入運動，我們才可以選拔更多優秀的人才，同時讓不同背景和能力的青年獲得多元化發展，找到他們的人生方向，創造更多可能性。筆者去年起在深水埗支持成立地區青年籃球隊，透過體育讓青年提升自己，令他們有更好的機會得到優質訓練，並參加屋邨籃球聯賽，最終從36支隊伍中取得季軍的佳績。其實不論結果如何，最重要是過程中學會應對壓力，克服考驗，培養團隊合作精神，獲得自我成長。

坊間總以為運動和學業對於年輕人而言，是魚與熊掌不可兼得，但實情並非如此。筆者經常與青年球員交流，不少年輕人都分享他們一邊準備中學文憑試、一邊兼顧集訓的過程，展現出對學業的認真以及對體育運動的巨大熱情。新一屆政府和體育界都應該為這些年輕人創造更多機會，讓他們學有所成，各展所長。

筆者建議政府推出更多鼓勵青年參與體育項目的計劃，例如舉辦全港性或十八區的青年運動會，以提升社區體育風氣。面對青年向上流動困難，港府在制訂青年政策和藍圖時，應借助體育發展的良好勢頭，讓發展青年體育成為藍圖的一部分。