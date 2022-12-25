正論：逆市之下沖喜　中港通關在望

盼星星，盼月亮，香港人終於盼到中港恢復通關。特首李家超在北京述職後返港，甫步出機場即急不及待宣布好消息，直指中央已同意逐步有序地全面通關，與內地通關可以實現！隨即成立通關事務協調組，由15個政策局共同負責，政務司司長陳國基帶領推動通關工作，目標與國家衞健委、港澳辦、廣東省深圳市政府等機關取得共識，再將通關方案報請中央審批，爭取明年一月中落實。

中港封關接近3年，不僅商貿交流大受打擊，最慘情是中港家庭長期分隔兩地，無法團聚；甚至內地父母病危，在港子女也無法探望最後一面，留下畢生遺憾。終於，這些慘情憾事，隨着內地大幅調整防控政策，加上港府爭取，有望在農曆新年前落實中港通關。李家超重申通關初期要避免混亂，要安全有序，並兼顧兩地疫情變化，盡量取得平衡，最終達致全面通關。最新進展是，香港入境深圳「健康驛站」的預約名額今日起進一步增加至每日3,500個，即短短兩個多星期內，名額大幅增加2.5倍，未來將進一步開放。

中港通關在望，這當然是好事，惟正如李家超所說，港人對通關需求極大，包括經商、探親以至旅遊等，必須平衡口岸承受能力及防疫風險，亦必須得到廣東省及深圳同意，不難估計通關初期必有配額限制，不會是疫情前的全面免檢通關。只要仍有配額限制及入境檢疫要求，距離真正復常仍然遙遠。倘配額不足，向隅者眾，難免產生不滿情緒。如何避免市民爭崩頭且將配額公平分配，又能滿足大部分市民所需，再一次考驗港官的智慧。

與此同時，目前正值內地疫情爆發期，仍未見頂，專家估計未來一兩個月才能回落。香港有些人擔心，中港一旦通關，將有大量內地患者湧港求醫，香港未來的確診人數可能大增，加上冬季流感正在流行，公營醫療隨時不勝負荷。這些意見並非完全出於某些人對內地的偏見，而是極有可能在港發生，所謂居安思危，思則有備，有備無患，港府必須做好萬全準備，萬勿重蹈年初疫情大爆發「逼爆」公院的覆轍。

姑勿論如何，中港是一家，不可能無了期封關，通關對兩地來說都是好事，尤其是香港，疫下經濟疲不能興，急需活水打救。惟有兩地通關邁出第一步，方有真正復常之期，當一切運作暢順，每日入境配額取消，實現真正意義的通關，內地遊客便會再來香港，必然能激活經濟。同樣地，香港人也可久違地到國內旅行，對內地經濟和人文交流亦大有裨益。

鄉心新歲切，天畔獨潸然。有指入境處人員正在各口岸做好準備，高鐵站內亦有紀律部隊密鑼緊鼓行動，通關如箭在弦。刻下港人最關心的是真正通關日期，以及配額若干等。須知中國人最重視農曆新年，大家也渴望回鄉探親，在港府爭取多時下，難得中央終於開綠燈，當局必須做得「好好睇睇」，不要讓港人失望，更不要將中央好意糟蹋！