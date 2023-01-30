正論：取消隔離沒善後　最受折騰是工友

抗疫措施逐步放寬，今日起染疫者免隔離，這差不多是鬆綁的最後一步，也是最大風險的一步，政府不但沒有預留配套及加強應變，反而是取消行之有效的指定診所，外界預視將會出現極多亂象。

港府今起取消向新冠確診者發出隔離令，指定診所及遙距診症服務同日取消，變回普通科診所，日後確診者都可以去求診，但就要輪籌，所以昨日有染疫者趕在最後一日求醫，以免排隊甚至輪不到籌。醫管局稱會密切監察公立醫院急症室的運作情況，呼籲病徵輕微或較低風險的確診者，向私家醫生求診，但私院連藥費埋單動輒過千元，非普通打工仔可以負擔，而且肯提供服務的私醫極有限，最終大家都會擠往公立普通科門診，本來已經超爆，人滿之患將會更嚴重。政府專家顧問許樹昌曾表示指定診所運作一段時間，市民已習慣，希望保留一段時間，可是政府一意孤行。

最近每日確診數目都維持在二、三千宗，今起取消染疫者免隔離，並停止快測呈報平台，並不代表確診數目實際會大減，這只是官方將不會再掌握患者人數，而確診者可外出上班到處飲食遊玩，無可避免會在工作間及公眾地方散播病毒，預期染疫人數將會大增，只是市民不會知道，政府應該心知肚明，卻一刀切取消指定診所，把所有染疫者都推往公立普通科門診，與其他病人混在一起，助長播毒，而且當中不少長者長期病患，若受到傳染，隨時有嚴重後果，這根本是明知故犯，懶理後果。

作為打工仔，覺得身體不適，當然會懷疑是否染疫，以往快測確診便申報有薪病假，現在卻要視乎醫生開多少天病假，《僱傭條例》法定要求，病假為4天或以上，有醫生紙證明，每日病假僱員可獲每日平均薪金五分之四，若病假不足4天，僱主有權不發薪金及扣除勤工獎勵。勞工及福利局局長孫玉菡繼「上班不只為了賺錢」，又說廢話，稱希望僱主按實際情況考慮，本着包容精神盡量處理好員工放取病假的需要，這次又是「何不食肉糜」式離地金句，敢問孫局長，如果下屬沒有足夠病假，會照出糧嗎？一分一毫都是公帑，當然要跟足法例，政府都帶頭公事公辦，又怎能要求私人僱主「包容」呢？

政府把新冠處理「感冒」化，把責任卸給醫生按病情判斷是否發病假紙，然而眾所周知，新冠和流感只是有部分病徵相似，但絕對是不同病毒，治療方法也不同，康復進程也不同，大部分醫生都是在摸索中，邊做邊累積經驗，不同人處理手法也難免有分別。有些確診者表面只是流鼻水，或全無病徵，你說醫生可以發多少病假？

部分病人可能需要較長時間休息，有些醫生比較寬鬆，給予較多天病假，符合有薪病假規定，相信門庭如市，會否重蹈「免針醫生紙」拉人封舖風波？亦會有醫生怕惹麻煩，極其量給一兩天病假，患者又要再診症一甚至兩次才有足夠假紙，勞民亦傷財。基層少一天工資也不夠全家食飯，肯定有人帶病上班，體力勞動，如果出現不幸事故，政府難辭其咎，卻不用問責，這就是香港！