失蹤多月的江西省鉛山縣15歲高一生胡鑫宇的遺體終於找到了，警方最初的結論是，未發現胡鑫宇在校內被害、自殺、發生意外的痕迹證據，排除校內人員犯罪的可能，現有訊息指向胡鑫宇是自行離校。這失蹤案的最新進展撲朔迷離。

在2月2日，江西省、市、縣公安機關聯合工作專班及市縣相關部門，發布胡鑫宇事件最新調查情況，新聞發布會介紹，胡鑫宇是自縊身亡，屍體發現地是原始第一現場。從2022年10月14日失蹤，胡鑫宇的遺體最近才被發現。謎團重重，逐點拆解：

疑點一：離開學校原因是甚麼？據聯合工作專班近日通報，據2022年10月14日視頻監控顯示及調查證實，胡鑫宇下午下課後到食堂用餐，晚餐後回到寢室短暫停留，多次進出宿舍樓後，17時51分58秒在睢園方向離開視頻監控範圍之後再未發現胡鑫宇軌迹。經調查，警方指胡鑫宇可能有厭學情緒自行離校。胡鑫宇的家屬指當局缺乏有力證據支持他因厭學而自行出走的說法。最新調查推斷胡鑫宇是自行離開學校。

疑點二：錄音筆有甚麼內容？警方在遺體現場找到胡鑫宇的錄音筆，雖然有刪改的痕迹，仍發現有兩段胡鑫宇的錄音，他表示想自殺，警方沒有交代找到錄音筆的位置，其校內飯卡仍消失。

疑點三：具體死亡時間、死亡原因是甚麼？新聞發布會介紹，胡鑫宇是自縊身亡，屍體足尖距地面1.47米，現場沒有打鬥痕迹，驗屍結果顯示死者器官齊全。有報道稱遺體是用鞋帶吊在樹上，已經腐壞，幾乎是「骸骨」，死者身上只穿着一件外套，看起來前後是反着穿的。

胡鑫宇身高173厘米，同款鞋帶在緩慢拉伸狀態下最大承重量85公斤，令人質疑鞋帶是否懸吊屍體很多天，新聞發布會沒有交代有關死者衣服、死者體重、腳下是否有襯墊物等判斷。

疑點四：屍體為何位於糧倉？經過數月的地氈式搜索，相隔106天，他的遺體在距離他最後出現位置、學校數十米外的森林才被發現。新聞發布會承認曾在上址進行多次搜索，並無發現。屍體懸吊在樹林內目標很大，106天中有大量人員、搜救犬進行搜索，理應會發現。可根據最後一次有人經過該地的時間、是否看到屍體，進行案情分析。

疑點五：學校閉路電視影片是否被動過手腳？胡鑫宇就讀的中學是一所封閉式管理學校，共裝有119個閉路電視攝像頭，胡鑫宇卻在閉路電視攝像覆蓋盲點消失。

有報道稱，按警方要求，監控設備生產商僅查看了學校內的6台設備，並未做出過閉路電視影片是否被刪減的鑑定結論，這與警方的說法存在差異。

人命關天，此案謎團重重，當局必須釐清所有疑點，才有公信力，並釋除亡者家屬及民眾的疑慮。