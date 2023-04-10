4月15日是「全民國家安全教育日」，自2020年《港區國安法》頒布落實，香港逐步由亂到治，並邁入由治及興新階段。事實證明，香港只有維護好國家安全，有一個安全、和平、穩定的社會環境，才能更好地集中精力發展經濟改善民生。筆者認為國安教育活動不僅在教育日前後舉辦，未來要與不同團體、學校合作，讓國安意識深入民心。

今年是《港區國安法》落實後的第3個全民國家安全教育日，政府安排了一系列活動，主題是「國家安全 穩定繁榮基石」，紀律部隊將舉辦升旗儀式及開放日，學校則有國安教育工作坊等。有關活動有重要意義，因為社會雖然恢復祥和，但亂港勢力仍蠢蠢欲動，早前出席全國兩會的特首便引述港澳辦主任說，香港仍有國家安全風險，仍有破壞力量潛伏於社會，特區政府要有憂患意識，居安思危，做好風險管理和預案。社會各界要高度重視中央的提醒並做好各種準備。

國安教育必須愈做愈廣，愈做愈深。首先要從學校做起，涵蓋小學、中學和大學，要在課堂內外推行國安教育，透過不同的活動，提升教師和學生的國安及守法意識，最重要是讓學生自己用心領會和接受，令國家安全觀念植根心中。其次是深入社區，特區政府應與不同地區團體合作，在18區舉行恒常的國安宣傳和教育活動，例如推出宣傳手冊，舉辦知識競賽、演講、徵文比賽等活動，讓執法人員或國安人員走入社區，現身說法，目的是讓國安觀念在社區落地生根。

此外，當局亦要透過香港電台等媒體，加強宣傳國家安全的重要性。總之，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，國安教育是恒常的工作，必須堅持不懈。