正論：商場斬人血橫飛　香港淪為大刀會

沒有最心寒，只有更心寒。香港暴力罪案急升，恐怖兇殺案隔三差五就有一單。昨日光天化日之下，人來人往的鑽石山大型商場竟然淪為血肉橫飛的殺人害命之地。一名攜刀健碩男子突然向兩名女子發難，揮刀狂斬，其中一名短髮女子被連捅30多刀當場喪命，另一女子被割頸放血，送院後亦證實死亡。現場慘叫震天，血漬遍地。在執法部門無能、社會戾氣沖天的當下，「國際大刀會」的諢名，恐怕不是一時三刻能夠洗脫。

從閉路電視影片可見，該名身形健碩的光頭兇手，手持魚生刀在商場3樓緩步接近目標，直到行至兩女身後，隨即發狂向短髮女子揮刀狂斬，同行長髮女子見狀尖叫制止，但無能為力，短髮女子被按在地上狂捅數十刀至毫無反應，兇手依然未肯收手，直至對方氣絕，隨即轉向長髮女子行兇，將她按在地上狂斬，甚至對準頸項落刀，附近商戶見狀只能緊鎖大門自保，兇手其後被制服。長髮女子送院時昏迷，最終搶救無效死亡。

這宗兇殺案極之血腥殘暴，尤其兩名受害者皆為手無縛雞之力的弱女子，遇到孔武有力的兇手，根本無力反抗。不管兇手與兩女之間有甚麼深仇大恨，這樣做都是大錯特錯，何況事發地點為人潮如鯽的大型商場，途人眾多，有老有嫩，兇手之冷血無人性，可見一斑。

事實上，本港治安近年急速惡化，單是恐怖兇殺案，今年已有很多宗，每一宗均駭人聽聞，每一宗均轟動一時。例如大埔龍尾村名媛蔡天鳳碎屍案，涉及麵店噪音糾紛的元朗康樂路謀殺案，葵涌葵芳閣入屋劫殺案，以及上月發生的元朗錦壆路電鋸殺繼母案等。現在又來一宗荷里活廣場殺人案，簡直沒完沒了，令人惶恐不安。

儘管這些兇殺案背後大都涉及私人恩怨，肯定又會被視為「個別事件」，但人們動輒興起殺人念頭，完全視法律如無物，除了人心不古，同整個大環境自黑暴後變得暴戾，3年疫情令人心躁動鬱結，以及執法部門破案能力低下，難道沒有直接或間接的關係嗎？

昨日的兇殺案發生後，網絡隨即流傳一段影片，大批荷槍實彈的執法人員趕往商場，當中有執法人員行樓梯時「躀低」，顯得手忙腳亂，令人不忍卒睹。這是否側面印證了執法人員水準低落，市民心中有數。

香港治安有多差？數字最能說明問題。2022年本港共錄得70,048宗罪案，罪案數字連續5年上升，但破案率僅35.2%，對比5年前足足下跌13%。至於今年首季的整體罪案數字，更是大幅飆升至20,584宗，按年增加6,718宗，升幅48.4%，亦較疫情前的2018年首季12,799宗勁升61%。儘管罪案數字主要由持續攀升的詐騙案帶動，但不能否認的是，近期兇殘大案絡繹不絕，街頭斬人幾乎無日無之，香港被嘲為「國際大刀會」並非無的放矢，而是治安不靖的恥辱證明。

說起街頭斬人案，不得不提自去年底開始，黑幫仇殺、南亞刀手內訌便成為香江一景。統計顯示，去年10月的短短一個月內，傳媒報道的街頭斬人案便多達十幾宗，今年同樣未見減少。例如今年2月，18歲青年與友人途經深水埗欽州街西九龍中心對開，突遭3至4名大漢撲出狂斬，為21小時內發生的第3宗斬人案；又如今年4月，元朗教育路一間酒吧上演斬人血案，酒吧男侍應被亂刀斬傷；然後是上月，案發地又是元朗，一名年約40歲男子行經西裕街街頭時遭多名男子追斬，途人被嚇至雞飛狗跳。這些案件只是冰山一角，若計及假難民的犯罪數字，由販毒分贓不均，到參與黑幫仇殺等，沒有最多，只有更多。如果香港都不是「國際大刀會」，還有甚麼地方是？

這些年，香港經歷黑暴復有疫情肆虐，抗疫3年更是經濟凋敝。人們或因為封關而兩地相隔，或因為失業而經濟陷困，結果人心不古，益發暴戾。

情殺案固然屢見不鮮，久違一時的珠寶錶行「大茶飯」同樣愈來愈多見。僅上月，既有獨行賊械劫觀塘金舖被捕，一日後又有3名匪徒持利刀鐵錘，闖入屯門一間珠寶錶行掠去120隻名錶。

香港過去是世界有數的安全城市，可惜俱往矣。今時今日，市民人身安全財產統統沒有保障，行街隨時遇到斬人，打開門做生意隨時有賊匪光顧，刀光劍影，喋血街頭，人人自危，安全城市距離我們已經愈來愈遠！