世界視線：社會政策多弊端　構成法國大暴亂

法國的社會政策、民間積聚的不滿及事件的種族歧視，構成今次法國大暴亂。至上周末，全國有4,000宗縱火及2,000輛車被焚，特別在南部少數族裔最高比率的馬賽港，不少商舖被破壞及搶掠，警方共出動4.5萬人，單計巴黎就有5,000人，逾千人被捕，最年輕的才13歲。

首先是法國社會學家一直批評法國警隊的訓練計劃，對比德國3年期及法國一年期是嚴重不足，特別是警隊自身面對罪犯及群眾心理欠缺深入認識，並在個人應付事件方面的耐性及審慎度的理解等教導不足，容易引發與群眾暴力相向，無法使衝突降溫，反而使其升級。

自2017年法國通過法例，若果在交通截查中，嫌疑犯若蓄意以汽車攻擊執法人員或構成對他人傷害，警方有權開槍自衞，結果截查車輛的執法人員使用槍械大幅升級，這方面近年年增長率達50%，而去年就有13名疑犯因此被槍殺。社會學家警告警方截查車輛，有色人種比例更是白人的20倍，上月27日截查事件的死者正是一名阿拉伯裔17歲年輕人。

今次總統馬克龍的處理本來用心良苦，他在歐盟高峰會議中途回國，在電視公開批判警方執法人員的手法是不能饒恕，涉事執法人員已經向死者母親道歉及被拘留調查。同時馬克龍亦批評群眾以社會暴亂方式回應事件是不能被接受並無理可說，暴亂無法解決問題。他勸喻當父母的要好好管教好子女不要行使街頭暴力以身試法。不過，他卻無厘頭地批評引發事件的是遊戲機暴力！聯合國亦已經表達意見，勸喻法國政府當心國內種族歧視蔓延。法國政府則回應指，一直努力關注及悉心處理這問題。

面對今次暴亂，法國社會分析家認為政府也進退兩難，首先是法國警方過去處理示威及零星暴力時，往往有工會及政黨人士配合降溫處理，但今次是全面自發暴亂，特別出現一種「暴動示威旅遊」手法，示威群眾在大城市利用地鐵不斷轉移地點，令警方疲於奔命。政府不用武力鎮壓無法制止縱火搶掠，但武力鎮壓有可能導致人命傷亡，使暴力升級。如今事件其實對歐盟成員國是一次警號，經濟不景、赤貧蔓延及移民種族問題是全歐震盪的共同導火線。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻