正論：公院墮物終傷人　軟件硬件皆無能

公立醫院墮物事故不絕如縷，過去醫管局總是以無人受傷輕輕帶過，但僥倖之事不會永遠發生。東區醫院外科病房掛於病人床頭的監護儀顯示屏，前晚突然從掛架掉落，砸傷病人。儘管病人只受輕傷，屬不幸中的大幸，但醫管局再不正視公院設施老化，以及人為疏忽而衍生的意外，下次恐怕不是輕傷這麼簡單，而是分分鐘搞出人命。

事發於本月10日晚上7時左右，東區醫院外科病房兩名護士學生正為一名70歲男病人進行恒常護理程序，監護儀顯示屏於此時突然掉落，導致病人額頭擦傷及肩膊微腫。院方表示，已安排病人作進一步檢查，並即時安排駐院工程人員檢查病房內所有同類型床頭監護儀，確保所有儀器可以安全使用。初步發現涉事儀器的托扣和床頭托架完好無缺，相關的穩固部件運作正常，不排除事件起因是該儀器並未扣緊在托架上。

可以看見，院方不斷強調病人僅受輕傷，沒有骨折，有關儀器亦完好無缺運作正常，那麼，「儀器並未扣緊在托架上」是否涉及人為疏忽，可謂呼之欲出。大家一定記得，早前威爾斯親王醫院發生嚴重醫療事故，一名患有先天性心臟病的早產嬰兒輸注強心藥物期間，疑護士沒有開啟輸注管活栓，嬰兒最終夭折。一時的人為疏忽害慘一條人命，反映醫護人員冇心冇肺冇靈魂，今次跌屏事件即使性質不同，但有人上班「遊魂」，沒有將儀器扣緊，已是寫在牆上。

更不必說，自今年2月聯合醫院手術燈掉落事故後，公院墮物便沒有停止過，特別是當局在該次事故發生後，才對外公布去年11月青山醫院冧石屎，證明公院一味臭聞密冚，通報系統名存實亡，病人和職員的人身安全毫無保障。公院連手術燈都可塌下，一旦事發於病人開膛剖腹進行手術期間，後果必然是災難性。冧石屎同樣駭人聽聞，例如葵涌醫院今年3月有巨型石屎天花大幅剝落，起碼有一部影印機被嚴重壓毀。要是壓毀的不是死物而是人命，非死即殘已可預見，公院硬件如同第三世界，實在令人慘不忍睹。

冧燈冧軌冧天花冧顯示屏，醫管局每次都是亡羊補牢，諉過承辦商了事，卻從來沒有在改善監管制度下工夫，結果不旋踵又再墮物，屢試不爽。正正因為醫管局敷衍塞責，公院管理層長期懶懶閒，對小問題視而不見，才會積重難返。須知道，不少公院啟用已久，建築物有一定樓齡，加劇冧石屎的風險；而院內不少儀器一樣使用了一定年期，年紀大機器壞，再不全面檢視，墮物亂象必然陸續有來。

說來實在唏噓。過去本港醫療水平傲視全亞洲，如今卻不斷淪落，硬件不濟，軟件更不濟。這些年，公院醫療事故層出不窮，在病人體內遺留紗布、開刀左右不分早就不是新聞。當局一味歸咎於人手不足，卻不徹底檢討造成人手不斷流失的原因，管理層只知肥上瘦下，病人有增無減，醫療質素則塌方式下陷，受害的不是基層病人又是誰！