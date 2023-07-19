娛圈單打：貧賤夫妻百事哀　生仔真係要考牌

娛樂圈貧賤夫妻代表張致恒（Steven）與雯雯，近日又有新聞見報。話說雯雯一如既往在網上鬧爆老公廢柴，並將個人IG轉為非公開及付費會員制賺錢養家，其後更「亂入」網紅IG直播語出驚人，吹皺了一池春水。

Steven終於忍無可忍振夫綱，直指其妻亂入直播其實是遭人冒認，更表明不排除採取法律行動捍衞老婆名聲，可惜旋即遭網民寸爆：乜你有錢請律師咩？

唉，呢兩公婆吵吵鬧鬧已成常態，雯雯更被嘲為「周期性離婚」、「周期性懷孕」，皆因已育有3子的她，自爆懷有第4胎，完美體現何謂「床頭打交床尾和」。問題是，這個貧賤家庭生活早就陷入困境，大仔冇錢交學費和搭車，細仔體弱多病冇錢睇醫生，現在再生第4個，條數究竟點計？唔通真係天生天養？

嗱，Steven就解釋，自己一直恨有一仔一女，似乎暗示第4胎是為了追個女。即係咁，家陣香港生育率全球最低，難得呢家人響應政府呼籲生多幾個，唔可以話對社會全無貢獻。之但係，一般家庭生育前必有周詳計劃，最重要係財政能否負擔，如何為孩子規劃教育，偏偏呢對夫妻全無章法，任性生育，呢頭鬧交喊離婚，嗰頭就以生仔解決問題，難怪又被網民揶揄：係咪連避孕套都買唔起？

回想Steven一路走來的星途，與拍檔關智斌組成的BOYZ就算不及同門的Twins大紅大紫，但要站穩陣腳搵兩餐絕無問題。如今霉到三餐不繼，甚至連申請綜援也不可得，絕對是個人問題，最可憐還是一堆無辜的小生命。