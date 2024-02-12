正論：時不我與陷困局 政策失準巧變拙

昨日正值甲辰龍年大年初二車公誕，沙田地區人士按照傳統，為香港龍年運程求得第15號中籤，是連續第7年求得中籖。該籤籤文為「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失却力，獻君留住待春臨。」解曰「家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。」籖文字句並不艱深，主要叫政府施政不可急於一時，要「待春臨」，欲速不達也；解曰亦如和尚頭上的蝨子，明擺着「求財未遂」四字而已。

地區人士表示，樓市股市向下，過去幾年香港經濟差，希望政府能推出好的樓市減辣措施；目前市場已無炒風，希望交由市場決定，促進市場自由運作，並進一步減少股票印花稅，重拾股市旺氣，爭取更多盛事在港舉辦，帶動消費力。籤文提醒香港需要尋找新方向，認為創科需要時間推動，政府不能只搞創科而放棄金融地產。

這似乎非神靈所提示，香港搞創科自首任特首始，1998年他已宣布成立行政長官特設創新科技委員會，至今都26年了，難道還不夠時間推動？可惜不及一河之隔的深圳，深圳從一個珠江三角洲的沼澤之地崛起，短短幾十年，已蛻變為中國的科技製造重鎮，被譽為「中國硅谷」，香港這個「智慧城市」完全給比下去，電子選民登記冊系統丟人現眼，「康體通」失誤，「智慧公廁」失靈，如此多「甩轆」事件，創新科技可謂不值一哂！至於說政府「放棄金融地產」，卻與事實不符，只是政策失準，樓市股市雙雙插水，經濟數據皆全面向下，財赤高達逾千億元，財政儲備大縮水，跟之前幾年的「肥到着唔到襪」不可同日而語，甚至被嘲為「國際金融中心遺址」，香港並非放棄金融地產，而是經濟不景，無力挽狂瀾於既倒而已！

不妨聽聽解籤師傅陳天恩又如何拆解籤文，他認為支籤「麻麻哋」，中籤實為中下籤。籤文首兩句形容香港猶如走入八陣圖，「未得之時那處尋」，怎麼都無法走出迷陣；下半段「損了良材失却力，獻君留住待春臨」，香港經濟會好轉，但要到春天才回復，認為9月後才會好轉，目前離9月尚有一段時間。他又呼籲政府「搞好民生先，唔係經濟點會好得番呢」，促政府最好於財政預算案推出穩定民心政策，一人再派5,000元會比較好。

然而，財金官員昨日表示，財政預算案諮詢期內收到絕大部分意見認為港府毋須再派錢。高官向來不食人間煙火，民生多艱究竟他們真正掌握多少？於就快公布預算案時放出如此消息，睇怕派錢無望，消費券都未必有，市民的「幸福感」恐怕會消失於寒風冷雨中！解籤師傅直指港人趨吉避凶要「自求多福，邊個都幫唔到」，這倒是慧語。

事實上，「損了良材失却力」，港人移民潮不絕，教師、醫護、專業人士流失有增無減，已是明證。至於被問及籤文指「待春臨」，師傅指明日大嶼「要等一等」，「樣樣嘢都要等一等」，如不聽車公言，強行去做，一定弄巧反拙。其實本報多次指出為政切勿好大喜功，要實事求是才可以真正為市民服務，切勿貪天之功以為己力。自欺欺人或許只是阿Q，欺神則是罪大惡極，豈能不慎之哉！