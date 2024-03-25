正論：換肝豈能歎慢板　跨境捐贈要簡化

都說救人如救火，不能怠慢。眾所周知，對患有末期器官衰竭的病人而言，器官移植有助其改善生活，甚至重獲新生。然而，香港卻是全球遺體器官捐贈率最低的地方之一。而香港的肝臟移植技術好，成功率高，可見器官移植最困難之處不在醫術，而是可作移植用途的器官供應不足。目前一名37歲肝衰竭男病人正在瑪麗醫院留醫，情況危殆，急需換肝。醫院管理局23日作出緊急呼籲，希望市民踴躍支持器官捐贈，並表明除了積極在本地為病人尋找合適肝臟外，已準備通過政府向內地尋求協助，一旦出現合適肝臟，將跨境到港配對移植。

香港肝臟移植協康會昨早在華富邨舉行活動，瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁於活動後稱，病人近日出現肝昏迷狀態，進行移植手術的黃金期為一星期內，考慮到病人年輕，團隊希望多一個機會，因此請示醫管局；而當局也已向內地遞交申請器官配對機制，正等候內地答覆。陳智仁希望，一星期內能有適合肝臟為病人進行手術，因為若然錯過了黃金時間，可能會有感染或腦部受損情況。

立法會議員林哲玄昨日亦表示這做法合適，只要能救到生命便應去做，希望在本地或跨境最終可以找到合適器官予病人。他繼續指出，腎臟、肝臟或肺部的移植手術，需要在很短時間內進行，最多數小時，否則器官的質量就會下降，而短時間內要兩地配合並非易事。議員說，前年一名女嬰獲得內地的合適器官成功移植便是個好例子，是20多個部門同時啟動緊急應變程序才完成。既然移植器官不能歎慢板，有了2022年內地與香港首次跨境器官捐贈移植個案的成功經驗，長遠而言，在跨境捐贈器官上，有一個比較上的恒常習慣機制，會更理想，起碼不要經過如此繁複手續，大大節省時間。

事實上，器官移植要把握黃金時間，即是當任何一方有器官捐出，但在本地沒有合適病人接受時便可跨境配對。若然有了恒常習慣機制，簡化程序，便不必動輒「特事特辦」，這對病人而言確實是功德無量。說回該名37歲急需換肝的男病人為A+血型，因肝硬化轉介至瑪麗醫院，前年8月列入肝臟移植輪候名單，院方稱病人肝腎功能嚴重衰竭，接受肝臟移植屬唯一根治方案，近日病人更開始肝昏迷，可一直等不到本地捐贈，如今寄望內地有適合肝臟可進行手術，否則過了黃金時間，屆時即使進行移植，不但手術風險高，病人亦未必能百分百完全康復。

政府實在有必要簡化兩地跨境捐贈手續，並有一套恒常行之有效的習慣機制，減低病人「等到死」的風險。此外，政府須採取合適推廣策略，鼓勵更多市民透過中央名冊登記，或簽署器官捐贈證，改善本港低器官捐贈率。肝臟移植協康會會長黃龍輝表示，有超過80人輪候換肝，但去年只有32宗成功移植個案，大部分是親人捐贈；他希望若有病人腦幹死亡，家屬可考慮將病人的肝臟捐出。在此，希望該名急需換肝的男病人，能夠很快找到合適的肝臟移植，大步檻過，重獲新生。