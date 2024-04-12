正論：詐騙港臭名遠播　破案難束手無策

香港淪為詐騙之都早就不是新聞，有機構公布去年全球網絡詐騙情況，香港可疑數碼交易比率，較全球高三成，堪稱臭名遠播。事實上，去年本港詐騙案佔整體罪案高達四成四，破案率卻十分低下，反映執法部門對新興網絡詐騙束手無策，規管的法例亦未能與時並進。

信貸資料服務機構環聯發表報告，發現2023年間，源自香港的所有數碼交易中，6.6%屬可疑詐騙交易，遠比同期的全球可疑數碼詐騙交易比率的5%，高出32%。半數受訪的香港消費者表示，曾在過去3個月期間透過電郵、網絡、電話或短訊等途徑，成為數碼詐騙目標。當中5%受訪者表示成為詐騙受害者，比例較其他18個受訪國家及地區的11%為低。

相信執法部門看到受害者比例較低的結果，又可以聊以自慰，吹噓當局防騙宣傳收到成效。不過，本港可疑數碼交易比率冠絕全球，根本不足為喜。官方數字顯示，去年整體罪案數字為9萬餘宗，較前年增加逾2萬宗，升幅接近三成，惟整體破案率同樣只有約三成，令人失望。當局解釋，罪案數字增加，主要源於詐騙罪案較往年上升約四成三，共錄得接近4萬宗，約佔整體罪案四成四，證明詐騙案氾濫成災已是不爭的事實。

當局認為，正因為詐騙案激增，才會拉低整體破案表現。但事實同樣證明，恰恰是打擊力度不足，法例並未能杜絕所有漏洞，才會令香港成為詐騙集團的囊中物。可以看到，互聯網科技日新月異，詐騙集團無孔不入，何況AI技術大行其道，令騙案更加防不勝防。當局雖然設立「防騙視伏器」和「防騙視伏App」等軟件協助市民辨識詐騙陷阱，又不斷增加防騙宣傳，但這些應對措施，顯然未能追得上詐騙集團的變陣，尤其與金融相關的數碼詐騙案此起彼伏，反映打擊尚未成功，執法部門仍需努力。

數字最能說明問題。是次報告指出，在本港所有行業中，金融服務業的可疑數碼詐騙交易比率增幅最大，較2022年同比大幅增長190%。實際上，金管局去年就收到超過1,200宗與詐騙相關的銀行投訴，為2022年的兩倍以上，涉及損失估計約達72億元，不可謂不誇張。僅虛擬資產交易平台騙案，最近便接連爆煲，單是JPEX和HOUNAX，這兩個平台涉款已高達十多億元，證監會肯定責無旁貸。儘管該會已設立「無牌公司及可疑網站」名單，但反應遲鈍，往往在詐騙集團活躍了一段長時間，才施施然將之列入名單之內，更動輒以對方並非持牌平台，無權規管為由開脫責任。

港府曾揚言，若需要向監管機構賦予新權力會積極推進，但講完就算，至今未聞有何改革措施修補漏洞。香港自詡國際金融中心，惟地位近年已備受新加坡挑戰，若法例繼續存在缺陷，監管機構繼續漫不經心，國際詐騙中心的臭名，恐怕就會取代國際金融中心的招牌矣！