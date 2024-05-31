正論：幸福指標跌不休　港人因何如此愁

香港號稱由亂入治、由治及興，市民理應生活幸福，安居樂業，無奈事與願違。最新民意調查顯示，受訪者信任政府的比率創近年新低，不信任比率則創近年新高，過半人對香港前途無信心，10項社會幸福指標評分，當中9項錄得下跌，令人驚訝。種種數據顯示，香港人不幸福、不快樂！

有民意研究機構就市民對港府的信任程度、對香港前途信心、社會幸福指標進行問卷研究，結果昨日出爐，47%受訪者表示信任政府，為2022年7月以來新低，不信任政府則佔39%，為2022年5月以來新高；45%受訪者對香港前途有信心，沒有信心則過半，佔51%，為2020年8月以來新高。9項社會幸福指標評分下跌，包括人身安全、享有個人自由、有合適就業機會、弱勢社群得到保障、免於恐懼、兒童快樂成長、享有政治權利、安居、生活無憂無慮。最低分是生活無憂無慮，排尾二是安居。

港官開口閉口由治及興，理應天下太平，人人幸福，怎麼可能得出截然相反的調查結果？其實，不僅一個機構得出類似數據，今年3月份公布、由聯合國資助機構發表的年度「世界幸福報告」，香港排名連跌3年至86位，遠低於新加坡、日本、南韓、菲律賓、中國內地，連印尼也不如。而香港家庭福利會本月初發表的「香港家庭幸福指數」，更由2019年的6.31分連續下跌至今年的6.06分，比2022年新冠疫情期間的6.10分更低。顯而易見，香港人不幸福，不是個別機構的調查結果有偏差，而是普遍市民的真實觀感，絕非港府盲目吹噓香港如何欣欣向榮便掩蓋得了。

老實說，市民對幸福生活的要求好簡單，就是生活安穩，看得見前景。很可惜，即使本港近乎全民就業，但經濟卻未見景氣，除了飲食業和零售業倒閉潮方興未艾，樓市股市同樣充滿陰霾。股市前陣子出現反彈，但近日已見回吐，加上跨國企業撤資，來港上市的公司買少見少，甚至發展「家族辦公室」也鬧出是非，益發令人對香港國際金融中心的定位存疑。

最令人憂心忡忡的是，本港樓市自撤辣出現小陽春後，現已反彈乏力。反映樓市的中原城市領先指數最新報144點，按周跌1.43%，創9周新低。每日都是業主跳船割價沽售、藍籌屋苑呎價失守的消息，愈來愈令人對樓市沒有信心。須知道，一個物業隨時是一個普通家庭的全副身家，身家不斷縮水，消費自然減少，同時動搖市民對未來的信心，甚至對前途憂慮。香港向來倚靠金融和地產作為安身立命的支柱，支柱搖搖欲墜，幸福感從何談起？更不必說，本港治安欠佳，假難民和黑幫勾結作亂，不是打劫就是開片，無日安寧，市民談何人身安全、免於恐懼？

現屆政府在國家安全方面固然幹得出色，但在推動經濟民生方面卻沒有多少能耐。垃圾徵費胎死腹中，產業轉型光說不練，就連振興旅遊業也乏善可陳。過半市民對香港前途沒有信心，港府的管治能力顯然已敲響了警號！