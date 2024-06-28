正論：政府擔保如肥肉　濫貸濫批助騙局

上屆特區政府在疫情期間推出「百分百擔保特惠貸款」，協助周轉不靈的中小企渡過難關，現屆政府將有關貸款計劃延長至今年3月底。正因為有政府百分百擔保，銀行審批從快從寬，結果不僅貸款壞帳率高企，而且淪為不法分子的盤中飧。執法部門瓦解一個專門騙取「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團，涉款逾2.1億元。公帑冤枉來瘟疫去，政府有沒有做好把關，不言自明。

詐騙集團以「零成本、高回佣、唔使還」作招徠，透過社交媒體利誘他人開設傀儡公司出任董事，再從不同渠道收買個人資料、偽造戶口和文件扮作傀儡公司員工，虛報公司營業額，誇大僱員數目與薪金支出，營造公司嚴重虧損，向銀行申請政府的「百分百擔保特惠貸款」。為減低銀行戒心，詐騙集團會留起小部分金額在一段時間內繳還利息，營造正常還款情況，償還一、兩期後就失去聯絡。執法部門去年11月接獲兩間銀行報案，直到近日調查成熟採取行動，共拘捕37人，包括主腦和骨幹，部分有黑社會背景，涉及42間公司。

都說利之所在，必然有人鋌而走險，也必然有罪案滋長。中小企受疫情打擊巨大，港府推出貸款無可厚非，但既然拍心口百分百擔保，即是涉及公帑，便必須百分百做好把關。很明顯，政府既沒有把好關，銀行同樣懶懶閒，橫豎錄得壞帳也是由政府承擔，銀行根本沒有損失。正因為存在濫貸濫批的情況，詐騙集團有空子可鑽，輕輕鬆鬆便將巨款騙到手。要不是有兩間銀行終於發覺情況有異而作出舉報，執法部門肯定無從入手。

金管局公布，截至今年4月中，百分百擔保特惠貸款壞帳率為7.5%，形容為「有些高」，但強調與估計的25%仍有距離。原來港府早就預計要「包底」25%壞帳，難怪由政府到銀行都沒有動力做好把關，任由有關計劃淪為詐騙集團的提款機。試想想，若貸款壞帳要由銀行承擔，銀行還會審批得如此大方嗎？另一方面，八成及九成中小企融資擔保計劃的壞帳率，分別為4.2%及2%，顯然也非小數目，政府還另設「百分百擔保個人特惠貸款」，當中又有多少壞帳，以至會否存在違法情況，簡直不敢想像。

當然，世紀疫情驟然而至，無人能夠預估得到，非常時期非常手段，政府要求銀行審批從快從寬，或許是迫不得已之舉。然而，百分百貸款計劃始終涉及公帑，納稅人要求公帑用得其所、希望政府做好把關亦是合情合理的事。尤其港府財政見紅，連大學學費都要大幅增加，向市民荷包開刀就言必稱「遵守財政紀律」，自己浪費公帑以至淪為詐騙集團提款機則無人需要問責，公帑用得糊裏糊塗，試問這怎麼可能是遵守財政紀律？

目前環球經濟並不明朗，香港市道同樣充滿陰霾，一旦營商環境進一步惡化，港府隨時又要花費公帑協助中小企。當局必須吸取教訓，提高警惕，不要再讓公帑養肥不法分子。