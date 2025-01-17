正論：開源惟有靠加稅　也要小心反效果

儘管港官刻意淡化財赤，但本年度財赤即使未達千億，不中亦不遠。消息指出，港府有意連續第二年向高收入人士開刀，上調現時針對500萬元年薪或以上最高收入人群16%的稅率。刀口向富人，阻力當然不如向一般打工仔開刀這樣大，但港府早前才降低投資移民門檻，欲爭取高端人才移居本港，一旦改變一貫的低稅率，或會令這群人卻步。

去年的《財政預算案》建議，薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率行兩級制，年薪500萬元維持15%，超出500萬元的部分稅率增至16%。當時政府預計約12,000名納稅人受影響，佔納稅人總數0.6%，庫房收入每年增加約9.1億元。而加稅的另一選項，則是透過降低起徵門檻，將更多人納入最高稅階。

港府對有關消息不置可否，但早前財金官員才口口聲聲要開源節流，而開源的最直接方法，肯定是上調稅率或開徵新稅。以港產官僚怕事避難的習性，要幹開徵新稅這麼大爭議的事，必然耍手兼擰頭，剩下來的「捷徑」便是加稅。相對來說，向最高收入人士落手，社會反彈不大，畢竟這類「人上人」只佔社會極少數。但港府言必稱搶人才，早前再降低「新資本投資者入境計劃」門檻，冀更有競爭力；而不少高端人才之所以選擇香港，最大原因是香港的低稅制，若明顯調高「富人稅」恐怕會有反效果。

反之，若只是微調，對庫房收入助益不大。去年將有關稅率上調至16%後，庫房增加不足10億元收入，較重徵陳年酒店房租稅，每年增加11億元收入更不如，真不知意義何在。若降低起徵門檻，將更多人跌入最高稅階，庫房收入當然會較可觀，但現時經濟不景，中產也不好過，若還向這群「高不成低不就」一族徵重稅，社會怨氣肯定不小，必須考慮清楚。

人們實在不明白，港府這裏刮一筆、那裏刮一筆，到頭來對千億財赤於事無補，何不順應民意，直接宣布全體官員及公務員減薪？學者早已指出，若全體公務員減薪一成，政府每年將節省超過150億元，這才是對紓緩財赤的最有效之法。公務員薪酬及退休開支佔政府整體開支的絕大部分，在經濟低迷、市道蕭條之際，擁有鐵飯碗已是「高人一等」，略略減薪對生活質素影響不大，卻可向公眾顯示政府願意與市民共度時艱，何樂而不為？

另一方面，本港基建成本過於驚人，延誤超支成為常態，而且質素每況愈下，反映官僚視錢財如糞土，根本沒有做好監管。更不堪的是，政府口講公務員編制零增長，卻不斷開設首長級編外職位，上個財政年度有關編外職位的年薪涉及2.37億元，按年激增19%。從港府使錢大手大腳，慳人從不慳己觀之，千億財赤在高官眼中根本不是一回事，如今傳出有意向納稅人開刀，這不是將納稅人當成代罪羔羊是甚麼？律人以嚴，律己以寬，試問如何服眾？