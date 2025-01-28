正論：香港由龍入蛇　好壞存乎一念

甲辰龍年已屆尾聲，香港由龍入蛇，即將迎來乙巳蛇年。在中文語境裏，龍蛇經常相提並論，蛇多有負面意思，例如龍蛇混雜就是賢愚混在一起，心如蛇蠍則是心腸惡毒。其實，蛇也有靈活變通、適應力強的特性，不一定負面。是好是壞存乎一念，關鍵是能否如靈蛇一樣走位變通。那麼，今個蛇年，香港的表現究竟是龍是蛇？

東方傳媒機構每年都會按照傳統習俗，誠心到黃大仙祠求籤，祈求大仙為香港指點迷津，趨吉避凶。今個蛇年，大仙就香港整體運程賜予48籤「文君賣酒」。籤文曰：「繡閣聽琴自起思，改粧寅夜最歡時，可憐沽酒臨邛市，才子佳人兩下廚。」

卓文君為四川臨邛巨賈卓王孫之女，姿色嬌美，精通音律，善於彈琴。十六歲嫁人，先後嫁了五個丈夫，五個丈夫均早死，後返回娘家寡居，沒有人敢娶她。直到司馬相如到卓王孫家裏作客，得知卓文君新寡，便彈奏一曲《鳳求凰》傾吐愛慕之情。文君聽後，當夜便與司馬相如私奔。惟夫婦二人一貧如洗，只好回臨邛開小酒店維生，卓文君賣酒，司馬相如洗碗，生活清苦。卓王孫得知後，最初感到羞愧，後來在親友勸諫下資助女兒和女婿，夫妻倆因此得到一筆財富，變成富翁。

這個故事可謂耳熟能詳，有先苦後甜之意。將籤文放諸香港現時環境，不難看到大仙意有所指。龍年的香港，雖無大風大浪，但暗湧處處，特別是經濟不景，結業潮不絕，破產清盤數字迭創新高，港府庫房空虛，財赤突破千億。可見香港跟卓文君和司馬相如一樣，貧賤夫妻百事哀。單靠香港自己，「餓死老婆瘟臭屋」絕對不足為奇。

事實上，港府振興經濟毫無板斧，說是黔驢技窮也不為過。所謂盛事經濟、熊貓經濟，講得十分好聽，實際效果卻遲遲未見，反而盛事甩轆連連，淪為國際笑話。樓市也是沉疴不起，即使早已全面撤辣，依然沒有起色，全年樓市下跌7%，欲振乏力。

股市同樣好不了多少，經歷過新股集資額跌至全球第六位的丟人成績後，去年香港雖然重返全球第四位，但在中美對立愈演愈烈之際，不少西方資金撤出香港，港府開拓新興市場卻力不從心，缺口愈來愈難填補。

君不見，港交所約一年前開放印尼上市企業來港第二上市，惟相關政策推行至今乏人問津，不見成效。傳統資本捨港而去，新興市場對香港又未見熱情，加上港府所謂開拓中東、東盟等新興市場，從來都是說多做少，有欠積極，無非敷衍上意，聊作交差。高不成、低不就，香港國際金融中心地位還剩下幾何，思之令人惴惴不安。

在港府一味渾渾噩噩之下，龍年即將完結，蛇年的經濟也看不見出路。情況有如卓文君與司馬相如只能靠賣酒維生，小修小補，生活捉襟見肘。而司馬相如最終由岳父出手接濟，由貧轉富，似暗示香港也只能靠「阿爺」打救。蛇年的香港，經濟上必然更倚靠內地，港府開源節流無招，完全靠不住，只能北望而已矣。

與此同時，香港運勢與港府施政息息相關，大仙連續兩年就港府施政賜予下下籤，蛇年是第40籤「伯牙碎琴」。典故出自春秋時代，伯牙擅長彈琴，鍾子期善於聽琴，是伯牙的知音人。然而鍾子期早逝，令伯牙悲痛不已，並把心愛的琴摔碎，在墳前泣誓從此不再彈琴。這是否意味港府施政缺乏知音人，跟民意背道而馳，對於有建設性的忠言一律聽不入耳，導致施政愈來愈離地，只知孤芳自賞，一意孤行，執政者宜好好細味。

必須強調，世界現正進入百年未有之大變局，中美兩隻大象打架，旁邊的小草最是倒楣，香港作為外向型經濟體，絕對無法獨善其身。就中美來年關係走向，大仙賜予「秦琼賣馬」下下籤，典故寓意英雄末路。在中美貿易戰、關稅戰、科技戰打得正酣的今時今日，中美交手絕對不是鬧着玩，而是見真章，招招直取要害。香港置身其中，不能搖擺不定，必須站穩腳跟，預料美國的制裁不止針對中國內地，同樣會針對香港。

由此可見，蛇年依然是風雨飄搖的一年，甚至因為國際局勢風起雲湧，香港前路更加陰晴不定。但不管如何，新一年要有新希望。過去香港人出名懂得變通，就像蛇一樣靈活走位，來年更要發揮所長，在夾縫中放軟身段，轉變求存。

明乎此，各行各業要不斷精益求精，打工仔也要加倍付出，方能在大起大落之際適者生存。至於港府一眾執政者，一樣要識變求變，聽取民意帶領香港走出生天。

大仙已有所警示，能否化險為夷，端視乎為政者知否變通，廣開言路，萬勿執迷不悟，故步自封。