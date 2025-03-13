正論：適齡學童大減　削支順勢殺校

新一份《財政預算案》以節流成為主調，當局事先張揚必會削減教育與醫療開支，結果也是說到做到。繼醫管局將病人配藥分量設上限、以節省每年數千萬元開支後，教育局亦宣布「優化」小學規劃，出招逼收生不足的小學合併或停辦，預料又可省下部分公帑。

教育局公布最新《小學規劃未來路向優化方案》，過去若有小學的小一收生不足，轉為私營小一，翌年再參加小一派位並成功收取足夠學生開班，原先「私家班」便可重新獲發資助，即有關辦學團體只需備有一年開辦私立小一的財政，即可博得翻生續命機會，惟2025/26學年開始，再也沒有這支歌仔唱。

局方規定，學校開辦私營小一班級後，所開辦的班級須以私營模式營運，直至該屆別的學生，完成整個六年的小學課程。即使下一學年在小一派位中能獲派足夠學生開辦資助小一班級，原本獲批准開辦的私營小一班級，亦必須繼續以私營模式營運。此外，該類學校如不與其他學校合併，或停止營辦全校或部分級別，局方會於學校第二次未獲批開辦資助小一班級的學年後第三個學年起，停止向學校發放任何形式的資助。

誠然，本港出生率之低，幾乎冠絕全球，當局預計2025至2031年的6歲小一適齡學童人口，將由48,600名降至37,500名。適齡學童大減，學校「產能過剩」，不重新規劃和分配資源，將學校合併或直接殺校，只是浪費公帑而已。在財赤高企之際，教育局削支兼乘勢殺校，無可厚非。然而，一個地方有沒有未來，非常視乎有沒有年輕人接班。當香港出生率不斷下降，不僅適齡學童減少，連帶勞動人口也會減少。一個只餘下老人的社會，試問怎麼可能有前途？

很可惜，港府的鼓勵生育措施乏善可陳，唯一較可觀就是向每名新生嬰兒的父母派發兩萬元，以及加快公屋上樓。這對於基層或許有吸引力，惟對中產家庭卻幾近沒有刺激生育作用。何況預算案連薪俸稅的退稅上限也大幅收緊，子女免稅額又沒有增加，中產家庭開支大、福利少，不願生育的人愈來愈多，豈是無因。

由此可見，削支殺校只是治標不治本，一時的政府開支的確是減少了，但長遠來說的競爭力卻是萎縮了。正如有議員指出，國家近年已意識到少子化、遲婚化，以至部分年輕人對戀愛及婚姻「躺平」的文化，對國家發展將帶來長遠的負面影響，故推出多項刺激生育的措施，包括鼓勵公私營機構，舉辦不同類型的拍拖及婚姻配對活動等，偏偏港府對有關問題缺乏主動性、積極性及預視性，以為派發兩萬元已是功德圓滿，結果生育率依然未見明顯提升。

說到底，這無非又是「做一日和尚敲一日鐘」的心態作祟，拖得就拖。橫豎港人「絕種」是將來的事，官員幹幾年便下台，那便留待將來的政府操心。一節見則百節知，香港許多問題，恰恰就是官員缺乏長遠規劃，一味敷衍交差所致。