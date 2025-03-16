娛圈單打：慘遭黑粉網暴　自嘲毋須動怒

歌星方皓玟（小明）近日惹起健康亮紅燈疑雲，除咗體形消瘦面無半両肉，更因為與網民唇槍舌劍非常燥底，被質疑精神不穩。佢日前亮相《CHILL CLUB》頒獎禮記者會，索性自嘲領有「白卡」，但在白卡之中只算係「黑卡」級別，未到劉馬車、龍心呢啲「閃卡」級數。好啦，識得自嘲，證明都幾睇得開。

之所以惹來黑粉「網暴」，主因都係小明亮相TVB節目啫。小明就話，呢排亮相TVB較密，決定停一停休息吓，有合適節目再亮相喎。好似《CHILL CLUB》就係ViuTV嘅節目，反映小明都唔係完全唔接受網民批評。兩面走嘅歌星唔止佢一個，網民又何必咬實唔放？

講到尾，就係今時今日仍然有黃藍之分，網民認為ViuTV係黃、TVB係藍；而小明數年前曾在演唱會自言，喺黑暗中做人要有骨氣，自此被網民認定係黃，獲得黃人掌聲。本欄就唔評斷上述言論係咪意有所指，但今時今日已經係良政善治新時代，藝人食四方飯，無非都係想得到更多觀眾賞識，硬要分黃藍，真係好唔化。若然某電視台真係黃得咁交關，你估仲有冇可能一直生存？

所以啫，好多嘢都係網民自己想當然。再講，ViuTV嘅資源高度集中喺自家男團女團身上，外人要分杯羹並唔容易，若然背後冇大唱片公司力撐，單靠亮相一個電視台，搵食都幾艱難。

正所謂，搵食啫，犯法呀？本欄就贊成歌星們打破成見，個個電視台都亮吓相。接觸更多觀眾，將歌藝帶畀更多人欣賞，根本係歌星應有之義，何錯之有？