娛圈單打：連累龍哥被罵翻　過街老鼠冇得掹

G-Dragon（GD權志龍）事隔7年王者回歸，本來係天大喜事，龍哥亦非常勤力，唔止出歌出碟開演唱會，就連綜藝都撈埋。唉，千算萬算，又點會算到金秀賢爆出極大醜聞，連累龍哥嘅綜藝節目《Good Day》被罵爆吖。

話說製作組邀請咗包括金秀賢在內嘅1988年出生男星，一齊與GD建立情誼，金秀賢因為在節目內賣萌，圈了大量新粉，亦帶挈節目收視上升。點不知，佢同已故女星金賽綸嘅恩怨情仇旋即被揭破，被指跟未成年少女交往兼逼死前女友，人設大翻車，形象直插谷底。結果前晚播出最新一集《Good Day》，因為仲有微量金秀賢蹤影，遭南韓及亞洲觀眾插爆，投訴如瀑布飛瀉。

製作組尋日急忙發聲明致歉，表示已盡力剪走金秀賢演出部分，令節目比平時短咗10分鐘，餘下拍攝亦會全刪，並解釋錄製時，金秀賢一方表明會於數日後作出交代，因而沒有要求金秀賢下車。總之就係切、切、切！

嗱，其實又好難怪責製作組，金秀賢未出事前，佢嘅人氣的確令《Good Day》帶來話題，出事後金秀賢又冇主動請辭，如果製作組單方面要求佢下車，又會被鬧切割太快，冷酷無情，左右做人難。經此一役，證明金秀賢已淪為人人喊打嘅過街老鼠，想若無其事出番嚟，咪使旨意。

當然，最無辜都係龍哥，佢都係想復出啫，點諗到金秀賢會炒車吖。不過唔緊要啦，龍哥唔使靠人，佢本身就係人氣。上集《Good Day》有佢同金高銀、丁海寅唱K環節，將K房變成演唱會舞台，令人聽出耳油！