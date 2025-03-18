正論：周街斬人太猖狂　香江法治已淪亡

本港的黑幫仇殺血案，已到了無日無之的境地。前日下午時分，一名有黑幫背景男子，在街頭突遭兩名黑衫刀手揮刀狂斬，兩名刀手得逞後登上的士逃之夭夭，受襲男子最終身亡。警方深夜曾掩至旺角一大廈搜尋兩名刀手，卻未有所獲，其後終於拘捕兩男一女。同類案件屢見不鮮，黑幫目無法紀，氣燄囂張，益發凸顯執法部門反黑不力，治安淪喪。

有網民拍下事發經過，影片可見受襲男子獨自在街上步行，兩名黑衫持刀男子突然從後掩至，手起刀落狂劈，男子失足倒地，其中一名刀手再趨前補刀始登上的士逃走，警方其後在將軍澳隧道公路截獲懷疑涉案的士。同日深夜，大批警員煞有介事掩至旺角一大廈並將出入口封鎖，懷疑刀手藏身其中，卻始終撲空未能緝獲兇徒。幾經轉折始拘捕涉案男女，兩男為父子關係，有黑幫背景，相信是案中主謀；死者同樣是黑道中人，當中涉及有人「過底轉會」，行兇動機疑與金錢糾紛有關。

案發於光天化日之下，有途人目擊並拍片，反映黑幫無懼在日間行兇，更不怕被人目睹，完全肆無忌憚。事實上，今年1月元朗亦有極度血腥的街頭斬殺案發生，兩名年輕男子遭逾10名刀手追斬，其中一名24歲男子身中多刀橫屍街頭慘死，另一人則身受重傷。案件涉及黑幫糾紛，而在這宗案件之前的一星期內，已先後發生兩宗黑幫街頭血案。事實證明，黑幫在香港打橫行，喜歡打人就打人，喜歡斬人就斬人，而且已不會在暗裏進行，而是在明裏上演，絲毫不將執法部門放在眼內。

黑幫犯案如入無人之境，法治蕩然無存，歸根究柢，是當局反黑不力，放任自流所致。可以看見，執法部門除了一年一度與內地聯手舉行「雷霆」反黑行動，一陣風式拉人封艇，擺出雷厲風行的姿態，其餘時間都是軟手軟腳，有氣無力，益發顯得反黑只為交差。直到暴力案件實在太多，惹起輿論不滿，便擺出架勢清洗太平地，但無法持之以恒，輿論平息便打回原形，不旋踵又有下一宗暴力血案發生，已儼然成為香江日常。

可以看見，本港治安年年惡化，2024年全港共錄得94,747宗罪案，較2023年上升5%，暴力罪案佔10,485宗，上升3.6%。整體破案率僅為30.4%，簡直是烏煙瘴氣，差強人意。

更有甚者，警黑勾結情況持續，今年1月，新界北總區便爆出警黑勾結醜聞，執法部門證實，有12名本地人士涉嫌洗黑錢，當中包括7名警務人員，涉案金額達到過千萬元。又如2020年，西九龍總區反黑組有警署警長私吞冰毒，並藏於其租用作為行動單位的房間內，最終東窗事發。至於廉署去年接獲的貪污投訴，警務處更在所有政府部門之中稱冠。一葉知秋，如果說這僅是亂象的冰山一角，絕對不是無的放矢。

最不堪的是，香港不僅有黑幫作奸犯科，假難民問題同樣尾大不掉。日前當局破獲涉及採購、管倉、分拆及銷售，以「家庭式」營運「一條龍」的販毒大茶飯，拘捕4人，當中3人為持「行街紙」的假難民。更不必說，本地黑幫招攬假難民充當打手，開片搶劫販毒無惡不作。偏偏港府打擊黑幫無力，供養假難民卻十分慷慨，每年耗費十多億元援助而面不改容，反而對長者兩元乘車優惠斤斤計較。本港治安每況愈下，財赤高企無法扭轉，豈是無因。

令人費解的是，面對治安惡化，怨聲載道，高官竟然依舊自我感覺良好，不是以疫後復常、罪案也復常來解套，就是標榜香港對比其他地區，罪案數字不算高。然而市民眼睛雪亮，數字也不會說謊。君不見，罪案宗數年年增加，香港不僅淪為「國際大刀會」，同時亦淪為詐騙之都。詐騙案佔去年整體罪案近半，當中有金融騙案、網上情緣騙案、冒充內地執法人員騙案、假冒客服騙案等等，當局打擊被動，未能跟上詐騙集團日新月異的步伐，以致受害者眾，涉及金額更達天文數字。

不管怎麼說，保安官員若繼續把頭埋在沙堆，或在輿論吃緊之際才做一做騷，可以斷言，各式罪案不可能減少，黑社會只會更加猖狂。尤其現今經濟不景，必會有更多人鋌而走險。香港淪為罪案淵藪，社會進一步沉淪，經濟進一步萎縮，已是板上釘釘的事。