產評：美天量債難持續　關稅並非萬靈丹

美國高逾36.2萬億美元的天量債務，已面臨不可持續的問題，基本上已沒懸念。有「鱷王」之稱的美國基金界代表人物達利奧近月頻示警，指美國債務面臨「非常嚴重」的供需問題，恐對全球經濟產生深遠破壞。為此，現任美國總統特朗普以關稅大棒應對，可這同時引發美國經濟陷入衰退甚至滯脹的重大風險，而試圖將短債變成超長期債的重塑債務結構做法，潛在的「違約」風險或嚴重打擊美元信用。如何收拾這個爛攤子，恐怕非特朗普4年可徹底解決問題。

美國政府的財政赤字佔美國國內生產總值（GDP）預期將達7.2%，一方面，政府債務不斷破頂，已高得令人如坐針氈，加劇市場對美元的不信任；但另一方面，美國得靠債冚債來維持政府財政。這些年美元資產在國際儲備佔比大跌，在強美元下，金價仍不斷破頂，都說明美元的國際儲備地位已受動搖。

特朗普也深明這是個死胡同，無路走，得設法破局。所以他提出要「讓美國再次偉大」，而海湖莊園協議是核心一環，要以一籃子全球貿易、金融及安全體系重構計劃來鞏固美國霸權，化解這場威脅霸權的債務危機。

針對美國製造業持續流出，美國貿易逆差持續擴大，美國競爭力與貨幣地位落差愈來愈大的問題，特朗普政府銳意用關稅大棒來求變局，藉此調整貿易流向，推動製造業回流，減輕財政壓力，在內部推動企業與居民減稅。同時，白宮亦擬建立主權財富基金，並設計「世紀債券」以重塑美國債務體系。可實際上，諸如此類的做法，目的是降低債務及美元價值，減少成本，也變相向世界輸出通脹，讓全球為美國債券買單。

不過，關稅政策是雙面刃，能傷敵也會傷己。近期美股跌市，多少是由於市場開始關注關稅政策將激化通脹，加大美國經濟衰退和滯脹的風險。作為世界最大的貿易逆差國和最大的淨國際投資債務國，成立主權財富基金資金從何而來，不無疑問。

至於重塑債務結構，雖為根本性化解債務之方向，但要讓短期美債置換成不可交易的百年美債，對債權人而言，無異於遇上債權人實際性違約，對金融市場帶來的震盪難以想像，也變相將美元信用亦即美國發債的能力放上「賭枱」，相信不是去到連債息都支付不起的情況，都不會貿然行事。

按現行美國法例，相信特朗普這生餘下的白宮日子就是當前的總統任期，4年時間要為美國經濟「動大手術」，化解美國超級債彈，重塑債務、金融及貿易體系，以確保美元霸權可持續，顯然是艱巨任務。也正由於美國的體制所限，無法保證這場美國經濟改革的可持續性，如今任由特朗普如何堅決推行其偉業大計，也難保4年後新政客上場後這一系列政策會否「斷纜」。漸漸地，美國的所作所為，將確立其「世界麻煩製造者」的形象，全球資金持續分散至非美體系的潮流難以逆轉，且看歐洲與亞洲諸國能否好自為之，設法抗衡美國風險，共同構建出非美經貿體系發展新篇章。