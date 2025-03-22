正論：收回公屋防濫用　富戶政策再加辣

近年政府打擊濫用公屋可謂不遺餘力，2022至2024年的兩個年度，高官稱已經收回5,000個單位，單位數目已等同興建一條中型屋邨。有關當局一再展開公屋租戶申報，要求超過25萬住滿10年的公屋住戶申報入息和資產，目的亦離不開打擊是否有人濫用公屋。據高官指出，不排除有部分租戶或自知不能通過審查，因此自行交回單位。

從以上可見，政府若有心整頓公屋是否有被濫用，只要雷厲風行，有決心加強執法，甚至為協助房屋署成功收回被濫用公屋單位的實名舉報人士提供獎賞，包括現金3,000元及獲發感謝狀，既然能收回被濫用公屋而分配給更有需要的家庭或人士，亦無可厚非。政府多管齊下打擊濫用公屋，短短兩年，已收立竿見影之效。

最近，政府擬再落實收緊公屋富戶政策。房委會資助房屋小組委員會昨日通過收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，由現時按入息水平繳交1.5至兩倍租金的「兩級制」改為「三級制」。受影響租戶將按入息，分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金；超限額5倍則須遷出。

此外，新額外租金水平將從今年10月的申報周期開始實施，第一批公屋富戶將於明年10月1日按新額外租金水平繳交租金。富戶租金一般佔家庭總收入較低。消息指，在提高富戶租金後，其租金佔比會達到11%。同時，遷出公屋單位的入息限額水平亦有所調整。消息指，當公屋租戶在兩個申報周期（即四年）的入息水平均超逾公屋入息限額4倍但不多於5倍，必須遷出公屋單位。預計最快必須遷出日期是2029年10月1日。換言之，公屋富戶即使肯交多於5倍租金，屆時亦強制要被迫遷出。

當局指有關措施是鼓勵公屋富戶上流措施，公屋富戶「自願」遷出單位後，可保留「綠表」資格4年；安排將於10月1日起實施。房委會消息指，自下一期居屋銷售計劃起，綠白表配額比例將調至50:50（原先綠白表配額比率為40:60）。「綠表置居計劃」（綠置居）是房委會於2015年推出的一個資助房屋計劃，此計劃下每年會抽出指定的在建公屋項目，並出售給主要為現有出租公屋租戶及合資格「綠表」人士，單位定價比傳統居屋低廉，回應了長遠房屋策略中有關豐富資助自住居所形式的大方向。當局亦正研究，在資助出售單位推出新安排，令公屋富戶有更大機會購買到心儀單位。

從另一角度看，有關政策無疑變相逼公屋富戶遷出後，最好就是買樓，尤其調整了「綠置居」比例。房委會指，現時約有4萬個富戶繳交額外租金的平均年期為3.2年。入息水平超出限額4倍，但不多於5倍的富戶中，約三成即約400戶持續繳交額外租金達4年或以上。據悉，房委會通過收緊富戶政策能增加逾15億元收入。房委會認為，今次的加辣方案既不會影響經濟情況初見好轉的租戶，亦可讓經濟條件較佳的公屋戶為遷出早作安排。事實上，近年樓市低迷，私樓價格亦不斷下調，政府縱使令約400公屋富戶被迫遷出，要置業，他們亦未必會看得上「綠置居」，「逼人買樓」徒添怨懟。