世界視線：默茨為登總理位　承諾額外高開支

德國聯邦議會日前通過國防與基礎建設支出法案，透過修改憲法來放寬國防開支舉債條件，顛覆數十年來的保守財政方針。法案會提交聯邦參議院表決，並需獲三分之二多數票支持，方可最終通過。

法案容許政府在國防開支超過GDP 1%時，不受憲法中的「債務煞車」條款束縛，可繼續舉債，對烏克蘭援助亦納入放寬範圍。法案同時設立5,000億歐元基金提振經濟，主要用於興建基礎設施，當中1,000億歐元用於應對氣候變化。

基督教聯盟黨的候任總理默茨，在競選時是「債務煞車」的支持者，一直堅持不允許政府大規模舉債，但在勝選後出現180度轉變，高呼不惜一切代價加強國防和重振經濟，理由是美國改變對烏克蘭的立場，以及預期會減少對北約的防衞承擔，故歐洲需要全力發展地區軍事防衞。預計2026年德國可鬆綁國防開支至1,200億歐元，其後4年平均每年1,000億歐元。

今次要修改憲法其實充滿政治暗湧。如今的聯邦政府只是一個看守政府，反對力量如另類選擇黨、左翼黨、自由民主黨等，均認為這樣重大的修法，應在新政府成立後才提交通過。不過，默茨及社會民主黨的現任總理紹爾茨均明白到，現在只要能夠拉攏到綠黨的支持，就可以獲三分之二票數支持；若拖到新執政聯盟出現，聯邦議會內另類選擇黨及左翼黨的人數將會大增，綠黨也隨時變卦，自然夜長夢多。綠黨亦明白到默茨不會找綠黨加入執政聯盟，因此先獅子開大口要求1,000億歐元搞環保，過去不願為環保付出的基督教聯盟黨，也只能答應。其實默茨及基督教聯盟黨亦明白到，搞基建及環保可討好社民黨及綠黨，卻會令黨內選民不滿，一定程度上打擊信譽。但他們也了解到如今德國經濟受負增長威脅，修法可使財政支出解禁，令他們有更大空間對大小企業增加補貼，以擴大經濟生產及就業挽救經濟。

德國仍可以增加開支，在於其債務只佔GDP的64%，遠遠低於法國的113%及美國的近100%。即使如此，今次默茨為了確保可順利出任總理，已經要花費上萬億歐元，計劃5年內多花最少2,000億歐元軍費，以及額外5,000億歐元滿足社民黨及綠黨的基建和環保要求。但隨之而來的，是他很可能要推翻不加稅的承諾，因為增加這麼巨大的財政支出，自然要加稅以償還利息及本金。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻