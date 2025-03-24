娛圈單打：詞聖離世感慨多　AI當道嘆奈何

香港一代詞聖盧國沾離世，令人感慨萬千，大台日前重播佢2016年喺紅館舉行一連兩場嘅作品演唱會，雲集老、中、青三代歌手，演繹多首沾Sir金曲，句句都係金句，寫盡人生百態，貼地又有深度。

據講兩晚演出太精彩超晒時，但往日不同今時，當時主辦單位冇狠下逐客令，勒令觀眾午夜前必須撤出紅館，反而寧願加時罰款，都要務求沾Sir有面、觀眾盡興，真係唔話得。

講開歌詞，大家仲記唔記得以前啲歌幾咁有靈魂？依家？算罷啦！好似話謝霆鋒首經典金曲《玉蝴蝶》，首歌之所以成為經典，就係因為至今都冇人知林夕填咗啲乜！入面提到嘅「戀生花」、「風之紗」、「夫斯基」、「早優生」，究竟係咩意思？有人話係暗喻，有人話係純粹玩字，總之就係一個謎，聽完仲係一頭霧水。

話時話，近年揸鑊鏟多過彈電結他嘅謝霆鋒下個月喺香港開騷，成為首位亞洲歌手進駐香港最新最大嘅啟德體育園主場館，話唔定「Chef Lemon」到時會公開解謎，不過溫馨提示，入場前謹記睇清楚張飛有冇印錯喎。

查實依家嘅樂壇真係變咗天，AI搶飯碗，創作人都搵食艱難。正如曾創作《K歌之王》、《終身美麗》、《相愛很難》嘅殿堂級音樂人陳輝陽都提到，有唔少粉絲問佢點解依家作品少咗咁多，佢好坦白咁答：「因為依家個市場已經唔需要我。」聽到都心酸！唔係危言聳聽，陳輝陽直指AI軟件作曲已經高水準到爆，甚至比依家啲垃圾歌更高質，AI填廣東話歌詞嘅日子好快殺到嚟，慨嘆到時連貓狗都可以自己作曲、填詞、編曲、監製甚至拍埋MV，仲邊會有人有興趣鑽研寫歌嘅藝術吖。