產評：經濟衰退難迴避　美元股債劫難逃

如無意外，美國對全球國家所謂的「對等關稅」計劃將於4月2日生效。不過，美國總統特朗普是商人，喜歡傾生意，拋浪頭，以威逼利誘來爭取最大利益為樂事。當生效日期愈來愈近，他就放風指可能豁免部分國家的對等關稅，反映關稅政策損害美國經濟，即使只是過渡期，也足令經濟陷入衰退甚至滯脹，令美元資產陷於高度不確定性，不能去到盡。難怪美國財金官員不否定經濟衰退論，而特朗普則一而再、再而三敦促聯儲局考慮減息挺經濟。這樣玩火下去，只怕美國經濟衰退終有一天是「狼真的來了」，對美元匯價不能過於樂觀。

特朗普將關稅政策視為能扭轉對美國貿易不公平、不平衡的現狀，減少龐大而持續的商品貿易逆差。但在全球化模式下，國際貿易一向本着自由貿易和低成本製造，各取所需，將生產與資源效益最大化，美元作為國際儲備貨幣，美國貿易夥伴須儲備美元作貿易支付結算及穩匯需要，支持美國不斷印銀紙買商品。美國製造業空洞化，貿易逆差是長年現象，不是世界對美國不公平，而是美國經濟自身長年缺乏改革下的結果。

白宮要恃着美元霸權，逼全球依美元利益而為。除了要解決貿易失衡的問題，特朗普銳意用關稅收入來緩衝財政赤字，減輕發債壓力，緩減財政失衡的問題；同時也好正視製造業空洞化，反正外資要美國市場，賺美國人的錢，就要來美設廠生產，以保人民飯碗。不過，即使美國人有應對關稅的選項，還需時適應新環境，過渡期換來兩大挑戰，第一是通脹反彈，第二是商業活動受壓抑，經濟增長放緩甚至衰退，從而引來滯脹風險。

特朗普政府已對衰退到臨有心理準備，所以多次打開口牌，促聯儲局減息支持經濟，但大幅減息的後果之一是換來弱美元。當然，在特朗普眼中，利率下降，美國債務利息成本亦會跟降，弱美元也有利加快重建美國製造業，加強出口競爭力，所以不一定是壞事，只是不能宣之於口而已。至於通脹問題，特朗普政策積極推動俄烏停火，又叫停環保新能源，鼓勵傳統能源開發，目的是要壓低能源價格，令通脹反彈有個譜。

到底特朗普的如意算盤是否打得響，外在變數甚多，尤其是貿易夥伴亦可作出反制，反正就是兩敗俱傷，沒有贏家。是故周初特朗普開始轉口風，指或會對部分貿易夥伴提供豁免關稅選項。相信不到生效前最後一天，討價還價會愈演愈烈，此前金融市場屏息以待，金價迭創新高，說明部分資金已為看淡美元及全球經濟前景作出應變。

到底這場全球貿易戰發展下去，會否引發全球經濟大蕭條重演，大家都沒水晶球，亦沒有一本通書可看到老。美國既成全球的「麻煩製造者」，同時也成為推動重構新全球化的動力來源。昔日打正「國際化」旗號在全球通吃的國際金融機構，如今都在調整策略，減少歐、美投資，押注亞洲及中東等新興市場，變相在以真金白銀押注「東升西降」的世界新趨勢。