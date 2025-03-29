產評：金價飆高非吉兆　全球景氣極不妙

美國發起全球貿易戰，到底衝擊有多大，還得視4月2日特朗普政府公布的對等關稅內容，惟無論如何，至今為止，已可判斷，美國的關稅政策勢必引發全球產業鏈新一輪重組，由於這個重塑過程需時，也意味着世界貿易規模將面臨收縮的風險，伴隨的是產值下降，經濟增長放緩，且一時之間供應鏈的大變，激化通脹上升，從而加大滯脹的風險。今年以來黃金價格升勢凌厲，實際上是對世界經濟不景一個預警。有心理準備各地央行得加大力度減息對抗經濟衰退，並得更積極主動梳理內部供需，聯合有共同利益的貿易夥伴「圍爐取暖」，以應對全球化崩解及去美元化趨勢所帶來的衝擊。

現貨金價在去年第四季升抵每安士2,700美元水平進行整固，惟今年以來，在特朗普政府不斷開徵新關稅下，迭創新高。以昨日所創的歷史高位計，較去年11月低位累升15%，成為全球金融市場其中一項表現最好的資產。

金價恍如無後顧之憂不斷破頂，主要是兩大因素使然。其一，乃世界經濟在地緣政治及全球貿易戰下面臨大衰退的風險上升，避險情緒升溫；其次，乃出於對美國財政永續性存疑，美國經濟綜合競爭力倒退，加上特朗普政府大行保護主義，都激化全球去美元化趨勢，美元國際地位褪色，資金對美元的不安感愈來愈大，尋求分散投資的意欲與日俱增，故即使黃金沒帶來利息回報，不論是各地中央銀行、機構抑或私人投資者都願意真金白銀押注。

說到底，各方增持黃金，一定程度出於要降低對美元資產依賴的考量，畢竟對美元信用已不再是百分百有信心，且在地緣政治風險揮之不去之下，也要防範美國的制裁風險，而金價與美元走勢的關聯度，亦隨之起了變化。

昨日美國公布的2月核心個人消費開支（PCE）物價指數按年升2.8%，高於預期，令聯儲局的減息預期降溫。之不過，特朗普已多次公開呼籲聯儲局減息，以緩減關稅政策影響。到底聯儲局如何平衡景氣與物價風險，相信得等待4月2日對等關稅措施揭盅才會明朗化。

不過，關於特朗普對聯儲局主席鮑威爾有意見的消息時有所聞。若然次季聯儲局未有減息行動，相信特朗普不會罷休，甚或利用其總統權力讓聯儲局易帥，惟這必然會惹來對聯儲局貨幣政策獨立性的質疑，對美元信用又再造成難以彌補的衝擊。既無法完全排除相關的風險，投資者只有着手避險，在這大背景之下，黃金的貨幣屬性得到強化，使之成為全球資本保值的關鍵工具之一。

不論是歐洲抑或日本，如今都在評估美國關稅政策所帶來的衝擊，惟顯然，這兩個美國盟友，都對能說服美國政府提供關稅豁免打定輸數，正在反制與否的問題上掙扎，畢竟美國仍是一個擁有美元霸權的「大客」，最怕反制不成還再招來出招打擊。如是者，各主要經濟體都只有逆來順受。中國至今仍對減息降準之舉留一手，為的就是要備妥政策工具，為迎面而來的全球經濟風暴作好應對準備，「山崩地裂」的情景，可能終歸要在全球資本市場上演。