娛圈單打：港片忽變可愛風　AI有乜做唔出

近日網上掀起一片「宮崎駿風」改圖熱潮，源於GPT-4o的圖像生成功能，可將各類人像改成宮崎駿動畫風格，吸引大家一窩蜂瘋玩。香港有網民將經典港產片Gen成宮崎駿風格，於是乎，大家熟悉的一幕幕經典名場面，忽然變得十分「卡哇伊」。

例如社交平台專頁「90年代回憶」，就有網民將《古惑仔》嘅奸角烏鴉哥改頭換面，變成十分和藹可親；又將《九品芝麻官》嘅周星馳、徐錦江變成動畫人物，「我要晒」簡直有聲一樣。

之不過，宮崎駿佢老人家，就多得AI唔少咯。日前社交平台X，流傳一張以其公司「STUDIO GHIBLI,INC.」（吉卜力）名義發出嘅警告信，指控有手機App未經授權，使用吉卜力創作室嘅知識版權。之不過，不久後又話呢封警告信只係偽造，但OpenAI已急忙表示，因為太多人玩吉卜力改圖，Server難以負荷，可能停止讓用戶繼續玩落去。

查實宮崎駿早就講過，AI動畫令佢感到「非常惡心」。緣於大師睇過一項AI展示，負責人話AI可以「做出人類無法想像的詭異怪誕動作」，睇到佢十分眼冤。又唔出奇嘅，人家花費精神心血製作動畫，AI一出，喺手機撳幾撳，就生成一幅幾乎一模一樣嘅改圖，你話人力何價吖？

冇計啦，科技日新月異，家陣進入AI時代，莫講話生成動畫，將來AI更會全面取代各類工種，連微軟創辦人比爾蓋茨都打定輸數，話未來10年只會餘下3個工種難以被取代，包括程式編寫員、能源專家及生物學家，意味普通打工仔好快失業咯！