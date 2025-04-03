產評：美關稅層出不窮　重組秩序換久安

全球都在屏息以待美國總統特朗普公布對等關稅的詳情，綜合各方分析，相關關稅會對全球經濟貿易規模造成打擊，並牽動全球產業鏈分布，各地都在尋求對策。事實上，特朗普的對等關稅措施，不會是終點，美國巧立名目的關稅措施只會層出不窮、沒完沒了，各地只有決心重組國際貿易秩序，才有望換來久安。

要應對特朗普的關稅政策，首先要明白其政策背後的目的。首先，關稅是作為美國與貿易夥伴進行貿易協議談判的籌碼，反正雙方在談判前，美國已率先實施新關稅作脅迫，好讓貿易夥伴知難，能讓美國談判出更有利美國的貿易協議。

其次，藉着不斷加徵各種關稅，增加美國政府的財政收入，以填補國庫空虛，支持內部減稅措施。再者，關稅也被特朗普用作政治工具，例如在俄烏戰爭停火談判時，特朗普就威脅俄羅斯若不合作，將向俄羅斯出口石油實施次級關稅，諸如此類的行徑與雙邊貿易問題無關，純粹被用作謀取地緣政治利益的工具。

明白特朗普關稅政策的目的，就知道其措施背後更多是非貿易元素，這也令貿易夥伴難以為美國關稅政策「摸底」，開徵關稅的理由與形式層出不窮，沒完沒了，是大概率的事情，對等關稅自然也不會是終點。過度反制必招兩敗俱傷，但任由美國一意孤行不斷加徵關稅，也令貿易夥伴無所適從，長遠最徹底解決的方法，是增加非美體系經貿比重，以盡可能減低美國風險，始能將外貿不明朗因素降至最低。

其實特朗普政府亦深明關稅政策對美國經濟造成的衝擊，所以管治團隊十分重視與主要經貿夥伴談判新貿易協議的成果，包括中國。當然，對於與美談判第二階段貿易協議，明知美國反臉不認人的本質，中國叫價亦不會低，例如要保障中企到美國投資的利益，要求美國寬減部分關鍵原料的出口管制，以及要求美方保證不會再加添新關稅方面的承諾。所以，中美要達成第二階段貿易協議，絕不容易，但無論如何，今年雙方須談出初步新框架來，否則有心理準備，中美關係緊張好可能進一步升級，世界難安矣。

對歐洲而言，與美國的貿易糾紛絕不利經濟與通脹狀況，如何減少對美國依賴，加強非美經貿體系的協作，為歐洲商品尋求新出路，當是治本之策。畢竟歐美雙方若放輕意識形態合作，必凸顯雙方的競爭關係，糾纏在關稅，百害無一利。所以主動尋求重組世界貿易新秩序，尤其是歐亞合作，將是歐洲應對美國風險的可行方向。

當前美國總統特朗普愈是不靠譜，世界尋求去美元化與重塑出新全球化的意願將愈得到強化，這份推動世界經濟利益重新分布的新動力，結合創新科技新經濟發展，破局的威力絕不容輕視。要保障自主發展，不做「被犧牲」的一員，就得設法善用優勢，提升自身綜合競爭力，大國博弈的年代，世界不再有便宜午餐，無論是經濟體、企業抑或個人，得認清大勢，任何行動得合時宜！