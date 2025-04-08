產評：中美趨脫鈎斷鏈　世界秩序大變天

美國開打全球貿易戰，以「對等關稅」開天索價，將全球貿易夥伴納入談判之列；美國股市大跌更引發全球大股災，對經濟前景信心必大打折扣，更令貿易夥伴急於穩定內外經濟的情況下，為求盡快達成貿易協議而願意向美國讓利。今次中國毫不猶豫，隨即作出反制行動，態度顯然是不會退讓，不會讓美國得逞。世界兩強博弈再度升級，若然一方一次又一次誤算，經濟戰可以演變成實戰，後果可以好嚴重。香港得及早為金融戰燒埋身作好應對預案，全球也得為中美全面脫鈎斷鏈作好最壞打算。

今次美國列出「對等關稅」清單，只是與各國談判貿易協議前先出重招，期望能在雙邊談判中取得更有利條件。面對這種推翻全球自由貿易，漠視世界共同利益的自私行徑，各國包括美國的所謂盟友，都不能再存僥倖心態，未來要跟美國做生意，得搬錢去美國投資，得讓最大利錢給美國，否則可以「返歸」。

如此不友善的態度，無可避免會損及美國的國際形象，但現屆特朗普政府毫不介意，眼中只有「美國利益」四個大字，所謂人無恥便無敵。這種霸凌作風下，想跟美國建立公平互惠的雙邊貿易協議，難如登天。減少對美國依賴，將成各地長期應對策略。中國深明美國的意圖，不留手反制，足顯堅強「應戰」的決心。美國若真的要與中國脫鈎斷鏈，中國奉陪到底。

世界兩強如是，其他經濟體最終還是要選邊站，在保護主義與自由貿易主義兩者之間選擇，長遠應不難下決定，但中短期因應全球經貿版圖大變，利益大洗牌過程間，中短期經濟產值受損是不可避免的痛。如何設法加大非美經貿連繫，建立可靠、可持續的新產值，來抵扣減少與美國貿易的損失，將成為各國應對新局面的主要策略。畢竟即使選站美國一邊，若為的只能是美國利益而不是本國利益為先的話，不見得會對自身經濟有好結果，這方面，美國盟友如今正正就是「啞巴吃黃連」，有苦自知。

當全球對加強國產或尋找替代美國供應的需求日增，反而能為競爭力可與美較量的中國帶來機會。正如新加坡所言：「要跟志同道合的國家強化夥伴關係」，未來《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、金磚國家等國際自由貿易合作平台，將有更大發展空間，各地將更有意欲作新嘗試。

當世界貿易版圖持續轉變，牽動技術、製造、支付、結算等體系的運轉，只怕美元霸權將加速崩壞，取而代之是為歐元、各亞洲貨幣包括人民幣，甚至是數碼貨幣將帶來更大發展機遇。

不過，以特朗普「唔輸得」的作風，既選擇如此鋌而走險來為霸權翻盤，未來還要錯到底，不顧忌美元信用危機而亂施金融制裁的機會大增。中港得為此最壞情況作好預案，若能破局，擺脫美元掣肘，有望帶領全球重塑新的貨幣秩序，更好地服務世界經貿，形成可持續的新全球化發展模式。