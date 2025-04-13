正論：天降石屎中頭獎　城市老化埋炸彈

香港步入高速老化時代，高齡樓宇不斷增加，埋下安全隱患。有逾30年樓齡的西灣河耀東邨，其中一幢大廈昨日有石屎從天而降，擊傷當區區議員，當場浴血，幸無生命危險，令人抹一把冷汗。一葉知秋，近年大廈冧石屎事件層出不窮，反映樓宇老化又欠缺保養，私人的如是，房署的也如是，繼續置之不理，隨時搞出人命。

發生冧石屎的是耀華樓，區議員吳清清在邨內設有辦事處，當時正與同事將辦公室物品搬至大廈對開空地進行整理，未料天降橫禍，竟然中了「頭獎」。執法人員封鎖現場並檢走剝落石屎碎片，初步懷疑石屎由低層位置外牆塌下，案件列作「高空墮物─有人受傷」，暫未有人被捕。

今次事件只是冰山一角，近年大廈冧石屎時有發生，不管是大廈外牆還是單位天花，一樣照冧可也，未至於釀成嚴重傷亡只是幸運。以本港大廈老化速度之快，危樓處處，步步驚心，下次未必這麼好彩。事實上，目前全港樓齡達30年至60年或以上的樓宇，總數超過2.7萬幢，樓齡70年或以上的舊樓，更佔了1,100幢，每年還在不斷增加。如何排除安全隱患，做好大廈保養及維修，已成為政府必須全速處理的問題。

可以看見，香港曾在2023年頻繁發生石屎倒塌事故，甚至短短半個月內便有9宗，非常驚人。當中不少出事樓宇，在屋宇署發出維修令多年後依然沒有遵辦，署方也沒有監管，因而受到外界猛烈批評。屋宇署不得不對30幢「較緊急」舊樓代辦維修工程，過後再向業主追收費用和附加費，但這顯然只能應付眼前之急，未能根絕問題。

例如數日前大角咀道中英樓一個單位，天花石屎突然大幅剝落，女住戶頭部及手部受傷；之後，九龍塘一唐樓單位又有同類事故發生，擊傷一名男童。由此可見，當局除了要加強監督大廈外牆維修，對舊樓單位內籠亦應監管，要求業主強制驗樓。否則舊樓單位天花塌下不特止，甚至危及整幢樓宇結構安全。當然，有時候不是業主不想維修，而是自馬頭圍道唐樓倒塌慘劇發生後，不少承建商都不敢接手舊樓維修，令業主憂心忡忡，屋宇署理應予以協助。

至於今次耀華樓冧石屎，房屋署更是責無旁貸。對比一些更舊的屋邨，逾30年樓齡的耀東邨其實未算太舊，竟然也淪為危樓，其日常維修保養有多兒戲，可思過半。特別是屋邨多老人小孩，一旦砸中他們，後果不堪設想。

說到底，小修小補只能治標，不能治本。正如本報多次指出，香港不止人口老化，整個城市也進入老化年代，政府必須大刀闊斧加快社區重建，不能一味零敲碎打，頭痛醫頭，同時也不能指望市建局單打獨鬥。很可惜，本港房屋問題千頭萬緒，社區重建需要非常大的魄力和資金，非政府現時首務。當公屋起極也供不應求，加上地產市道低迷，政府只能捨難取易，眼睜睜任由危樓不斷增加。