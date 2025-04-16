娛圈單打：老師人設崩壞　韓仔冇個無辜

去年風靡全球嘅韓綜《黑白大廚》，造就各參賽廚師聲價百倍，米芝蓮三星評審安成宰最近更撈過界，為本港銀行信用卡大賣廣告，豬籠入水。另一評審白種元同樣有商業頭腦，飲食王國不僅遍及全韓，並殺入香港。點不知，一直被尊稱為白老師嘅佢，忽然捲入輿論風口浪尖，遭全國鬧爆，新節目亦要無限期延後播放，唔通連佢都人設崩壞？

今年2月，白種元旗下品牌推出火腿禮盒，不久即被網民踢爆，豬肉含量不如業界第一品牌，價格卻遠高於其他品牌，引發消費者強烈不滿。由於白老師過去曾喺節目強調，「煮餸要選擇豬肉含量高嘅火腿先至好食」，又話「做生意講求好味之餘，亦唔可以賣得貴」，家陣自打嘴巴，火腿禮盒都要從線上下架。

一波未平，一波又起。佢公司「The Born Korea」販售嘅炸章魚，又被踢爆實際使用嘅係中國產大蒜，與產品標示不符。官方調查後，更發現The Born Korea於醬油、味噌與農產加工品等3方面，都出現標示虛假產地行為，遭勒令下架或修改標籤。全國輿論因此炸開了鍋！

有睇開白老師嘅節目都知，佢對韓食十分自豪，亦深信國產品質最好，矢志要推廣全世界。家陣講一套做一套，國民梗係唔賣帳啦，直指佢欺騙消費者，形象大插水。連帶原定本月播出、後延至下月播放嘅全新綜藝《南極的主廚》都要無限期擱置出街。

難為Netflix食髓知味，諗住今年添食《黑白大廚2》，家陣白種元爆單咁嘅嘢，隨時打亂計劃。唉，金秀賢崩完，連白老師都崩，韓仔仲有邊個係無辜㗎？