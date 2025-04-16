產評：華堅守自主發展　美豪賭得不償失

美國總統特朗普本月一招對等關稅，彈出彈入，非但弄得世界對經濟前景人心惶惶，更連帶美元資產都出現極端波動，如此不顧後果的「豪賭」，終會得不償失。至今中國堅持守住自主發展的底線，對美施以的反制理性而到位。所謂「狹路相逢勇者勝」，中國奉陪到底的姿態明確不過，就看特朗普政府如何招架，若非必要將世界推向實戰的危險邊緣，就得及早為美國經濟滯脹臨門「補鑊」找退路，免得覆水難收。

特朗普愛耍手段談大宗交易的商人本色，開天索價，落地還錢，在今次全球貿易戰中，可謂發揮得淋漓盡致。首先就是去到盡，對各國徵收10%基本關稅的同時，開徵難以摸底的對等關稅，讓各國着急，要主動致電特朗普求豁免；但不久白宮又宣布暫緩加徵對等關稅90天，僅中國徵總稅率145%，其他各國聽罷猶如受了恩賜，稍鬆了口氣，但其實10%的基本關稅本來就難啃。

據特朗普政府的演繹，美國開徵新關稅可增加美國庫房收入，並支持內部減稅，提振經濟。但實際上，亂揮關稅大棒，未見其利先見其害，就是令美國輸掉雙邊合作信任與國際形象，也損及美國經濟前景及美元信用，「美國風險」四個大字已成為全球投資的重大議題。

特朗普政府要製造業重返美國，便粗暴以關稅大棒來迫令資金行動，卻忽略為何這些年美國製造業外移的原因，美國的人力資源、產業鏈效率，根本難以一下子滿足製造業轉型需要，在美生產的商品缺乏競爭力，難以外銷，這些問題美國企業心中有數。

再看這些年，美國一直推動全球產業鏈去中國化，部分廠商就跑到印度、越南等地開廠。結果有台商因印度客戶呆帳而要大撇帳，在越南生產的商品質量不及中國製。中美貿易戰開打5年，外貿繼續發展，經濟持續增長，說到底就是中國產業鏈具有世界超卓的綜合競爭力，出產具性價比的產品，這不是只懂花錢設廠就能做到。

如今中國是全球港口船舶業領頭羊，港口運輸都是中國主導，任白宮如何振興美國製造業，生產商品、能源等，若自身沒具成本效益的船舶業作配合輸往銷售市場，於事無補。美國擬對中國船舶加徵高額泊港費，實不見得能藉此助美國製造業「再次偉大」。將全球貿易與供應鏈簡單化，以為關稅是萬能，乃特朗普政府的愚民政策，也是超錯的對外政策，最終將令世界得出共識，就是少跟美國做生意為妙。若美國經濟自陷滯脹，美國市場在外資眼中又有多大吸引力？

看通特朗普政府的霸道作風，談判桌上只會得寸進尺，這是中國寸步不讓的原因，停供美關鍵資源，停買美國飛機，美國商界會感受到痛。進一步減少與美國的貿易往來，中國經濟短期必痛，但為了實現可持續發展，更難為也得為之。反觀美國人要擔憂滯脹臨門，最終更可能連基本藥物都面臨供應短缺，只怕「再次偉大」如水中撈月，美國人還得嘗經濟「特苦果」！