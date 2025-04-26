產評：美元資產勢重估　主動調配保財富

中美在商談貿易協議上，貌不合、神離！顯然雙方並不積極踏出第一步，只怕不到最後一刻都不肯「埋枱講數」，屆時各自開天索價，討價還價可能是一個漫長過程。中美貿談前景不明，中國要刺激內部需求，仍有充裕工具，實際上也早有準備應付商品供應鏈斷裂等問題，反觀美國面臨滯脹風險急升，美元信用動搖，且「債彈」當前，若美國資本市場崩盤，美元資產面臨全面重估風險甚大。投資者得在暴風到臨前，及早調配資產分散美元風險，保障財產安全。

事實上，中國如今已發展成全球第二大經濟體，但貨幣尚未完全開放自由兌換，未完全掌握資產定價權。在美國貨幣政策主導全球經貿之下，得仰美元霸權鼻息。如今美國要改變貿易逆差國的狀況，要重建新的工業體系，依照這數十年中美的貿易關係，此舉顯然是對中國不利，思變求存就成為當務之急。

中國的貨幣——人民幣要依附美元支付結算系統、高端晶片及設備等科技要依靠美國供應、技術制式要美國及其盟國許可，金融也得華爾街認同，各方面受美元霸權主導的框架限制，中國要構建所謂的「雙循環」發展模式，難如登天。設法建立新的貨幣體系，擺脫美元體系掣肘，始能保障國家安全、經濟與技術創新才有自主發展的權利。

中美既已互視為敵人，矛盾愈大，共同利益愈少，只有務求盡量維持不打實戰下，各自精彩，這是較樂觀的假設，但現實是美國必會用盡所有方法將中國壓下去，以保獨霸地位。

只是，今次美霸未必能如願。美國政府財政危機正逼近，特朗普主政百多日毫無建樹，卻動搖了市場對美元信用的信心，加速這場危機的推演。過去，每次金融危機，美元都憑着全球避險貨幣地位，乘亂收割全球。可如今特朗普「敗家」在先，若美國爆發主權信用危機，中國手持逾7,800億美元美國國債固然在危，而全球供應鏈、金融市場也將陷入崩潰狀態，今次是否再是「世界愈亂、美元愈強」，不無變數。今年以來，沒有利息回報的黃金，吸引避險資金湧入，價格曾漲逾三成，美元明顯轉弱，是對美元投下不信任票的最好反映。

如今，美國經濟衰退機會甚大，聯儲局在抗衰退與抗通脹上難以抉擇，一旦滯脹臨門，明年中期選舉前，美國政局勢必亂上加亂。這些年美元資產超高估值，未來將難敵「地心吸力」，全面重估的壓力或引爆債彈，令美元信用體系與全球資本流動同時斷裂。全球得思考，未來世界的貨幣、供應鏈、資源體系將何去何從。如何減少受美元信用風險鏈拖累，財富不被美元霸權捲走，非單只是中國，而是全球非美經濟體、企業與個人皆面對的問題。

要探討出新貨幣體系，美國的阻力必大，非美元體系是否齊心就成關鍵。理論上，歐洲與中國本身的經濟各有弱點，但兩者均有相對成熟的條件，成為非美體系以外新貨幣體系的核心。就如「打大佬」一樣，多點齊齊發動攻擊，總好過單打獨鬥，中、歐能否放下歧見，共同應對這個歷史任務，即管等着瞧。