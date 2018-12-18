黃宗澤負傷復工　苗僑偉爆陳嘉桓有探班！

藝人苗僑偉、黃宗澤（Bosco）現身邵氏網劇《守護神之保險調查》記者會，腳傷後首度亮相的Bosco，撐住拐杖上台，他笑指因平日狂寸苗僑偉，結果終有報應，而苗僑偉聞言即着他自我檢討，明年便可重新做人，非常爆笑！



期間，Bosco大談受傷經過，他透露早前拍攝邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》時被大型道具撞到卡板，卡板繼而撞到其左腳，他不諱言受傷一刻痛楚非常，而且動彈不得。及後，他被送院做手術，由於有碎骨，所以要鑲五口釘，他謂：「醫生話要休息一個月，但我兩日前都復工，主要拍文戲先。」不過苗僑偉卻踢爆Bosco開工很舒服，皆因身邊有侍女服侍，當中包括緋聞女友陳嘉桓，Bosco對此謂：「係有帶食物嚟探我，但冇下廚，佢煮嘅嘢食得㗎咩？」



談到蕭正楠與黃翠如日前宣布已婚，與兩人關係友好的Bosco笑指他們非常口密，未有提名婚事，而苗僑偉則笑指翠如其實非常恨嫁，平日稱她為「蕭太」也很受落。



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