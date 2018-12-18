失落視帝！張衞健擺明缺席頒獎禮：去嚟做乜

藝人張衞健（Dicky）晚上到電視城為汪明荃（阿姐）、森美與蘇永康（阿公）主持的無綫節目《阿姐有乜未見過》擔任嘉賓，張衞健表示專誠來賀阿姐兼要撐「豬朋狗友」。



「希望得到觀眾嘅心」



問他為何缺席台慶頒獎禮？他說：「唔使啦，我嚟做咩啫。正經講一直以嚟只係想將戲演好，咁多年來幾乎未攞過一個有關演戲嘅獎項，我只希望得到觀眾嘅心。我認為人生可以渺小，但唔可以虛度，角色可以戲少，但唔可以Hea做，呢個係我多年嘅宗旨。大帥哥呢個角色我對得住自己、對得住觀眾，我已經將暫時最好嘅張衞健奉獻咗畀觀眾。」



「營造到睇電視嘅氣氛」



問是否很在乎視帝？他說：「你話呢？我都話咁多年冇攞過獎，攞獎固然開心，最開心係攞到觀眾個心，朋友話畀我聽好多人趕返屋企睇電視，我真係好開心能夠營造到呢個睇電視嘅氣氛，呢個係我初衷，希望將快樂帶畀觀眾。（係咪拍到攞獎為止﹖）你知我鍾意講笑，有時又好認真，大帥哥唔係咁易畀你捉摸到。」張衛健又自爆明年或許會在紅館開香港首個個人演唱會。



「曹永廉聞到棺材香」



對於《大帥哥》一班後輩對他失視帝不值，他說：「佢哋感觸大啲啫，見到我付出，自己最希望觀眾睇到佢哋每個演員嘅進步，好似洪永城、蔡思貝、楊秀惠...曹永廉就唔使啦，都聞到棺材香！（仲會唔會出席《大帥哥》宣傳？）跟住工作都排滿晒，暫時應該唔會。」Dicky又恭喜馬德鐘稱視帝，他透露帶媽媽去游水時經常碰面，還羨慕他的長腿。