度時間入產房！郭富城認太太懷第二胎

天王郭富城為首度為「第43屆香港國際電影節」擔任大使。受訪時，問到明年留多些時間在家庭作更重要準備？城城終於宣布喜事：「一直大家都 好關注呢件事，亦收到好多朋友嘅祝福 咁我都講過好多次，希望囡囡將來會有個弟弟或妹妹。（咁弟弟定妹妹？）未知呀，我之前都講過叫大家留意住我太太個肚，咁依家見到我太太個肚大咗就讓一讓佢坐喇！（咁囡囡係咪好開心？）咁見到媽媽個肚大，都會呵吓佢錫下佢嘅！」 城城表示無論是男是女，對他來說是上天的安排，是一份恩賜的聖誕禮物！問到會否陪太太入產房？ 城城透露當日大女出世時，他正在廣州為電影進行造型工作，收到電話即趕返港，亦感謝導演及有份拍攝的梁朝偉體諒，而這次因要巡唱，但會盡量去配合。



另外，講到城城在海南島國際電影節奪得「年度男演員」獎，獲荷里活影星尊尼普特（Johnny Depp）頒獎，城城大讚對方好Nice又好傾，自言一直有看對方「 魔盜王系列」，所以今次親口讚對方的演技及做人態度，還說：「I Love You！」城城稱大家都說希望有機會合作，更提議拍一套《 海盜王奇遇孫悟空》！



城城涉足電視、電影及舞台多年，是香港有數的全能藝人。近年他憑多個富挑戰性的角色，於電影界屢獲殊榮，演技備受肯定。今次城城擔任大使，除與夏永康合作為HKIFF43拍攝宣傳照外，亦參與拍攝宣傳短片。