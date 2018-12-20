畀人話結足一年婚　阿嬌叫老公幫手懷孕

一對新人鍾欣潼（阿嬌）及賴弘國（Michael）在晚上六時半出來會見傳媒，由於現場人數眾多，場面一度混亂，擾攘好幾分鐘才正式開始訪問。新郎哥被問到可有準備禮物給阿嬌？他說：「小節目，是秘密。（準備了多久？）不是很久，有空就練習，練了幾個星期，自己都好緊張。」阿嬌即場試探踢爆說：「練幾個星期，即係唱歌啦！」他說：「不能透露，但我不懂其他事。」阿嬌坦言心情好開心，今晚會筵開38席，因為很多朋友都推了工作，甚至有些朋友專程飛過來見證他倆的大日子，不過都有朋友因為工作來不到，好似台灣歌手蘇見信。



一直叫老公老婆



問到婚宴可有主題？阿嬌說：「好彩冇搞。」講到兄弟團Chok好靚仔，是否幫姊妹謀福利？Michael說：「佢哋係我小時候的好朋友。」阿Sa笑言幫祖兒攞班兄弟的聯絡，阿嬌笑言：「叫我做OK呀，我肯定會幫。」這兩日是否很多人叫她賴太？她笑說：「唔係好多，都OK慣！（有咩感覺？）我姓賴，好好用，可以隨時用。」新郎哥表示今晚會對太太發表愛的宣言：「陣間自心發揮！（先說兩句來？）好緊張，等一陣要想一想怎樣說。」阿嬌幫口說：「佢都想叫我一個出來做訪問就算，佢怕醜。（改口叫佢做老公未？）我一直叫佢老公，佢都一直叫我做老婆。」



阿嬌淨係「幾靚」？



阿嬌表示之前在美國舉行的結婚派對本來不想公開，因為她想將片段留待今晚用，因為是開心事，她說：「但畀啲人話我結足一年，有啲無奈，自己都係前日先簽字，今晚擺酒。」問到兩人造人計劃？阿嬌即問老公：「你能幫我懷孕嗎？」他說：「我也很想，順其自然。（畀老婆幾多分？）100分。」問到老婆今晚是否很靚？他用廣東話說：「幾靚！（吓幾靚咋？）好靚女，自己廣東話仲係學習中。」