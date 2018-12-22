難敵七年之癢！劉愷威楊冪離婚傳足三年

內地女星楊冪與劉愷威結婚五年，多次傳出婚變消息，今日楊冪宣布結束婚姻關係，七年情玩完！



2011年，二人拍攝內地劇《如意》戲假情真擦出愛火花，翌年1月，愷威被拍到到楊冪住宅留宿，隨後二人亦在微博公布戀情。2014年二人在峇里正式結婚，同年1月愷威宣布太太懷孕消息，6月則成功誕下愛女「小糯米」。2015年10月開始，不時傳出二人感情生變的消息，但二人亦作出否認。2016年4月再傳出離婚，二人發聲明否認，同年6月劉愷威在香港機場接太太機，為女兒「小糯米」慶祝兩歲生日，他更在微博上載大手拖小手的切蛋糕照，以行動粉碎婚變傳言。



2016年11月，劉愷威被指與內地演員王鷗拍劇時交往密切，被影到齊齊打邊爐，更被拍得曾到酒店夜會，事後他發聲明表示只是對劇本。而楊冪出席活動時力撐老公：「無論發生任何的事情，我都相信愷威。」二人更一起出席女兒的親子運動會，心情未受影響。



今年9月，有指愷威暗撻富家女Britney，有兩人合照流出，更指Britney於7月時已透露愷威與楊冪離婚兩年！不過愷威的內地工作室的人員，表示並不認識這女士，二人絕無關係！去到今年劉愷威生日，網友發現楊冪斷了「五連環」，沒有在網上向老公送祝福，再傳婚變！隨後，有指二人因為各自都簽下不少代言合約，二人為此而保持恩愛形象，所以一直對婚變一說封口不提。