天嬌挑機大帥哥！譚凱琪轉戲路奸到噴汁

於劇集《大帥哥》中演張衞健三個老婆之一的「天嬌」譚凱琪（Zoie），在近日劇中裏終於露出真面目，本來溫柔嫻淑的她突變兇悍，「雙面人」角色惹起網民熱烈討論，曾留學日本的她還食住個勢拍片教日文，更公開挑機張衞健，認真大膽！Zoie外形討好又親民，很難想像她會演奸角，今次她的變臉情節演得入型入格，一改戲路的她，直頭「奸到噴汁」，更獲網民大讚演技！《大》劇逐步進入高潮，天嬌的日本人身份曝光，隨即令大帥哥陷入危機，節奏相當緊湊，未知結果如何？但天嬌一角已人氣急升，令Zoie的演藝事業更上一層樓。



天嬌在劇中教過大帥哥及其手下日文，現實中的Zoie亦曾留學日本兼在當地發展娛樂事業，日文「堅係嘞嘞聲」，為滿足網民的求知欲，Zoie以《大帥哥課程》為題拍片，一口氣教大家講早晨、午安、晚安、再見、請坐及多多指教的日文，至於大帥哥和網民都很想學的日本粗口，Zoie大賣關子：「不如有機會再同大家分享啦！」估不到外形纖纖弱質的Zoie在短片尾段竟然裝腔作勢挑機張衞健，她說：「大帥哥講平時講咁多急口令，你估吓佢講日文又得唔得呢？好！依家天嬌正式挑戰大帥哥！」



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