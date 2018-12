力撐同志　BTS電影遭伊斯蘭組織施壓禁映

出道5年半的韓國爆紅男團防彈少年團(BTS)人氣席捲全球,而紀錄BTS長達300天巡唱的紀錄片《Burn the Stage:The Movie》於上月在全球70多個國家及地區上映,錄得200萬總入場人次,刷新韓國音樂紀錄片最高票房紀錄。



另一部收錄了BTS於8月在首爾展開的巡唱紀錄片《BTS World Tour Love Yourself in Seoul》將緊接於下月26日在港、韓等全球多個國家及地區同步上映。該片原定同一天在俄羅斯信奉回教的達吉斯坦共和國首都馬哈奇卡拉上映,並於上周開始售票,但最終遭受當地伊斯蘭教右翼組織反對而禁映。



粉絲改往鄰近城市觀看



組織相關人士在Instagram留言指BTS曾力撐同性戀,有違伊斯蘭教的理念,又詆毀他們是七個韓國男同志,要求禁映影片以遏止他們鼓吹同性戀風氣,結果戲院方面抵受不住反對聲音而取消上映,但惹起部分BTS粉絲不滿,因當初聚集了800名BTS粉絲的力量才促成安排是次影片上映,現在粉絲們卻要改往鄰近城市觀看。



RM SUGA力撐同性戀



據悉BTS隊長RM曾於2013年在Twitter力推Macklemore及Ryan Lewis的歌曲《Same Love》,他寫道:「這首歌是關於同性戀,當你了解歌詞後,會覺得更加美好。」RM之後受訪時亦力撐同性戀說:「同樣的愛,就是在說愛是同等。」隊友SUGA亦曾談及對同性戀的看法:「那是沒有錯的,每個人都是平等的!」



----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr