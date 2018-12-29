為節目變空中飛人！周雅霏慶幸男友冇詐型

旅遊達人周雅霏（Faye）早前為ViuTV製作節目《初度遊》，以監製身份邀請3位從未去過旅行的男士去旅行，自己亦參與部分導演工作：「我好幸運、可以經常去旅行，但其實呢個社會仲有人未去過。最深刻係喺節目入面同一個伯伯去英國，搵佢40年未見過嘅家姐，以前佢哋都係辛苦勞碌去工作，所以冇機會見面。我仲畀咗個驚喜佢，帶咗佢去歐洲另一個地方，佢話一生人最開心就係嗰日，我好感動，原來我做咁少嘢就可以令人咁開心。」



問到老公可接受她不斷飛？Faye坦言並不容易：「我5年前同佢開始拍拖嘅時候，正正係我做呢個工作嘅初期，佢一早接受咗，只要我唔係一次飛幾個月就冇問題。」她一年中通常會飛走一個月，工作時間很不穩定，幸好每次回到香港見男友都像小別勝新婚：「呢幾年好開心，大家都有私人空間，互相信任好重要，我哋唔會Check對方電話。」她希望日後的工作可以變得穩定一黠，以及改善自己急進的性格，不過生B就留待兩年後再計劃：「我好鍾意小朋友，但我仲要去印度、非洲。我都想帶埋阿B環遊世界，但應該過唔到老公嗰關。」



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