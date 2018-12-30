唔識珍惜舊愛　袁偉豪爆張寶兒主動追求

藝人袁偉豪接受電台節目主持人梁泰來訪問，節目中，他形容女友張寶兒是一個「開心寶貝」，又笑說二人的關係是女方主動在先才開始：「反正因為她先說了一句『你的生活方式都幾似外國人喎』，我就猜她是不是有興趣了解我更多呢？那段時間我們在非洲，經常坐吉普車的時候聊天，互相了解對方，然後回香港後就一步一步發展到今天的關係了。」他坦言自己十五、六歲已開始初戀，入行前後也有不少感情經歷。問到從前的感情為何不能修成正果？他說：「從前是不懂珍惜，也不愛被管束。」因此認為女友對他的不約束，反而令他更愛錫女友。



今年袁偉豪經歷了父親離世，他感激女友甘苦與共：「去到急症室，爸爸已離開人世……整個過程我收起了很多東西在心底，回家後，寶兒就在旁陪伴我看着我哭，之後看着我如何再振作，處理好爸爸後事。事後第三天就開拍《鐵探》，寶兒都有陪伴我拍攝，而第一場就是在殮房認屍的戲，我就覺得世事很奇妙。」



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