情定《RM》！翻Loop光洙善彬首約會片段

韓國綜藝節目《Running Man》（RM）的33歲人氣主持李光洙，與24歲女星李善彬，因前年9月合作《RM》而結緣，二人更譜出戀情，由前後輩關係慢慢發展為情侶，並於今日透過事務所大方認愛，獲得大批粉絲的祝福。



光洙於上周五出席《SBS演藝大賞》並贏得「人氣獎」，更與合作《RM》的拍檔全昭旻有份提名「最佳情侶獎」，雖然最終被拍檔金鐘國同緋聞女友洪真英贏得，但主持申東燁當日在揭曉得獎者前，曾走落台同光洙講：「我今晚睇好你兩個，你兩個依家已經交往中吧！」但光洙就連忘否認說：「唔係呀，真係冇交往。」原來光洙當時已心有所屬。



而光洙與李善彬的戀情曝光後，二人於《RM》中合作的一集再度被網民翻Loop，當時光洙的任務便是去尋找視自己為理想型的女星，他先後致電女模姜承賢、女團Secret出身的宋枝恩，第三位至找到李善彬。原來李善彬曾於《黃金漁場》自爆理想型係光洙，光洙於《RM》中致電李善彬，問她喜歡的約會方式，女方便指喜歡在棒球場等活動場所約會，二人隨後相約首次見面，李善彬怕醜得不敢直視光洙，還笑言：「我真係臉都紅晒！」



不過，當光洙用測謊機測試李善彬話自己係理想型有冇講大話時，竟然兩次都測出李善彬係講大話，十分爆笑！之後二人到玩Game場所繼續錄影時，光洙開玩笑講：「我哋今日開始交往，下周就宣布結婚！」身旁的李善彬即甜笑拍手，二人仲一齊整心心手勢合照，相當Sweet！