中文金曲：達明一派奪金針獎同盧凱彤分享

出道逾30年的殿堂級組合「達明一派」獲頒《十大中文金曲》的「金針獎」，二人出場表演前由歌手林二汶以聲音道航，憶述「達明一派」組成的歷史，期後音樂一起先見孭住結他的劉以達於台邊現身，而戴住黑超的黃耀明就於台中登場，即獲全場觀眾拍手歡迎，台前的歌手們更全部企起來。二人先後唱出多首金曲《禁色》、《馬路天使》、《今夜星光燦爛》、《十個救火的少年》、《It's My Party》、《天問》、《今年應該很高興》及《石頭記》，炒熱現場氣氛﹗



及後二人發表得獎感受，分別多謝大會、幕後音樂人，例如有人山人海的各成員，其中黃耀明特別表示要多謝今晚缺席的已故歌手盧凱彤，更指明要與對方分享獎座。黃耀明又說：「本來我要講幾句嘢，但畀人刪咗，希望大家諗吓，有冇諗過我哋留低乜嘢畀下一代？」他續言謂「達明一派」是土身土長的香港人，分別來自牛頭角及彩虹邨，亦不禁自嘲是「老坑」，經歷過香港的盛世及衰落，惟無奈形容現今香港到處都有「紅線」及禁忌扼殺流行音樂及文化，是香港人及自己的恐懼，並說：「我哋一直以熟悉嘅廣東話唱出香港人故事，希望大家守住廣東話！」



最後講出《禁色》中的歌詞「願某地方 不需將愛傷害 抹殺內心的色彩 願某日子 不需苦痛忍耐 將禁色盡染在夢魂外」來表達。