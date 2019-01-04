終於「破處」！譚永浩獻畀簡淑兒劉溫馨

藝人譚永浩（Jarryd）拍攝劇集《救妻同學會》，有幸與兩位女神簡淑兒及劉溫馨有感情線，他表示是拍劇以來首次：「今次一有就有兩條，仲要係同兩位女神，當然唔可以浪費。所以都花咗心思去演，同『彩芝』劉溫馨嗰段，我選擇咗用Puppy Love嘅感覺去演，希望觀眾睇完會會心微笑同舒服，另外『婉婉』簡淑兒嗰邊，我就做番一個Playboy，想帶種壞男孩嘅浪漫出嚟，希望觀眾睇咗會感受到呢份微妙嘅變化啦！」



入行以來最多對白



另外Jarryd的角色「PatPat」跟恩師戴Sir（魏惠文）嗌交一場戲，是他入行以來最多對白的一場：「兩版紙基本上我一個講晒，仲要嗌交，語氣控制得唔好，情緒唔到，好易令觀眾出戲，拍之前都好擔心，好在有『戴Sir』帶住，好有心機同我排，最後出嚟嘅效果總算不過不失啦！多謝戴Sir！所以話，新人有前輩帶住係幾咁重要，今次真係獲益良多！仲有兩集就結局，有啲唔捨得，今次係近年新嘗試，希望觀眾感受到我哋嘅用心！」



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