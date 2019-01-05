離巢宣言！沈卓盈多謝無綫16年栽培

藝人沈卓盈（沈大師）今日發表了一篇耐人尋味的文章，驟眼睇以為係得獎感言，又多謝杜生（杜之克）、樂小姐（樂易玲）、珍姐（曾勵珍）及Sandy（余詠珊），勁似台慶頒獎禮上台講嘅嘢，後來沈大師承認已經約滿無綫，大家仲會唔會喺TVB見到佢呢，咁就要睇緣分喇！



全文如下：



「時間飛逝，轉眼間已16個年頭，回想當初參加TVB周刊所舉辦的cover girl選舉而入行，不經不覺喺呢個大家庭保護下慢慢成長，喺度讓我衷心多謝公司一路以來對我的栽培同愛護，沒有公司，也沒有今天的我，首先好多謝杜生、樂小姐、珍姐及Sandy，給予我所有的演出機會、包容、鼓勵及教導，同時更加要逐一多謝曾經選用過我的監製:嘉玲姐，多謝你畀機會我拍「最緊要正字」；小慧姐、輝哥、波爺、Edgar、Fred ，多謝你們俾我參予你們監製的綜藝節目。「古靈精探B」嘅監製忠哥，好感激你造就咗lcy姐姐呢個角色；「平安谷」監製Andy,多謝你搵我演北杏；「特技人」監製Simon，還有岳哥、莊生、材叔、小青姐、家豪哥…..等等，謝謝你們給予我嘅演出機會，還有台前幕後工作人員，幫我扮靚嘅梳化服同事，及曾經替我安排工作經理人團隊，辛苦你們了。



最後，怎可以漏多謝一路陪伴我成長嘅傳媒朋友和觀眾們，對我工作評價好壞我都一一接收，感激您們一直以來嘅支持及關心，往後日子我會繼續努力工作，讓自己繼續進步，可以嘗試更多不同類型的演出工作，最後祝TVB所製作的節目，收視節節上升、業務蒸蒸日上。



也祝大家新年快樂工作順利」



東網搵到沈卓盈受訪，她說：「其實係自己想嘗試唔同嘅工作，都想學吓去獨立啦，嚟緊自己乜都想去試吓，去學吓，希望喺事業都有多方面發展，畀自己一個新嘅機會、新嘅嘗試，咁都會Keep住努力工作，希望新一年，所有都有好開始。」



問到是否要結婚，她避談：「其實係想畀自己一個新嘗試，因為畢竟都同公司合作咗十幾年啦，一直以嚟都係公司保護之下成長，自己都好想離開呢個舒適區，畀自己試下去闖下，睇吓出面嘅世界。」